Daniel Sturridge: "Haaland daha fazla saygıyı hak ediyor"

Liverpool'un eski oyuncularından Daniel Sturridge, Erling Haaland için açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Daniel Sturridge: 'Haaland daha fazla saygıyı hak ediyor'
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15 Mayıs 2024 20:02
Son oynanan Tottenham maçında takımına galibiyeti getiren golleri atan Erling Haaland için övgü dolu açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Ülkemizde Trabzonspor forması da giyen Daniel Sturridge, Norveçli yıldız için şu açıklamalarda bulundu:

"Erling Haaland'ın gol rakamları çocukken alt liglerde yapabileceğiniz şeyler, Premier Lig'de değil. Biraz daha fazla saygıyı hak ediyor."

65 MAÇTA 63 GOL

Erling Haaland, Manchester City formasıyla çıktığı 65 Premier Lig maçında 63 gol attı.

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