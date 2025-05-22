Daniel Amartey'den geri dönüş sinyali!

Ganalı milli futbolcu ve çok yönlü savunmacı Daniel Amartey, uzun bir aranın ardından sahalara dönmeye hazırlanıyor.



Yaklaşık bir yıldır resmi maça çıkmayan 30 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'deki son maçına 2023/24 sezonunda çıkmıştı. O günden bu yana sessiz kalan Amartey, şimdi kariyerini yeniden canlandırmaya kararlı.



BEŞİKTAŞ DÖNEMİ OLAYLI BİTTİ



2024 yılında Beşiktaş ile yollarını ayıran Amartey'in İstanbul ekibiyle vedası sancılı geçti. Kulüp, sözleşmesinin bitimine bir yıl kala oyuncuyu elden çıkarmak istemişti. Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımına transferi gündeme gelse de, Amartey bu iddiaları yalanlamış ve kariyerini İngiltere veya Almanya'da sürdürmek istediğini açıklamıştı.



"YENİDEN KÜKREMEYE HAZIR"



Yaz transfer dönemi yaklaşırken, oyuncunun menajerliğini yapan aile bireylerinden biri, Amartey'in geri dönüşe hazır olduğunu Africafoot'a açıkladı:



"Daniel, kişisel antrenörlerle yoğun şekilde çalışıyor. Acele etmiyor, sağlam bir proje arıyor. Yeniden sahalarda kükremeye hazır. Premier Lig gibi zorlu bir ligde kendini ispatladı, bu yaz yeniden sahalara dönecek."



PİYASA DEĞERİ 2.5 MİLYON EURO



Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 2.5 milyon euro olan Amartey, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 27 maçta görev yaptı. En dikkat çekici dönemi ise, 2015/16 sezonunda Leicester City ile Premier Lig şampiyonluğu yaşadığı dönemdi.



AMARTEY İÇİN TRABZONSPOR İDDİASI



Amartey'in adı son dönemde iki kulüple anılıyor. İngiltere Championship'te mücadele eden Ipswich Town ile birlikte, daha önce de ilgilenen Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un yeniden devrede olduğu iddia ediliyor.



55 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ



Gana Milli Takımı ile 55 kez sahaya çıkan Amartey, son olarak Fildişi Sahili'nde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda kadroda yer almıştı.



