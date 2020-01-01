Curry: "Warriors ile şampiyonluk için 3-4 yıllık bir penceremiz var"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, ünlülerin katıldığı bir golf turnuvası olan "American Century Championship" sırasında, Breonna Taylor'ı onurlandırdı.



Curry ve Warriors, NBA'in Orlando'daki Walt Disney World Resort'taki ESPN Worldwide Spor Kompleksi'nde sezon açılışına katılan 22 takım arasında yer almayacak olsa da, bu durum diğer eylemlere göz atmadıkları göz anlamına gelmiyor.



Curry, Tahoe Gölü'ndeki American Century Championship'te babasının yanında yarışırken, şunları söyledi:



"Tabii ki Orlando'yu izleyeceğiz. Ama gelecek sezon başladığı zaman da hazır olacağız. Uzun bir yedi yıl geçirdik, bu yüzden biraz tazelenmek güzel."



Warriors yıldızı, gününü 13 Mart'ta Louisville polisi tarafından öldürülen 26 yaşındaki siyahi bir kadın olan Breonna Taylor'ın anısını onurlandıran, özel bir çift ayakkabı ile golf oynayarak geçirdi.



"PLATFORMUMUZU KULLANIYORUZ"



Curry, Taylor'ın hikayesini ve adalet arayışını gündemde tutmaya çalıştığını söyledi:



"Hayat devam ettikçe, platformlarımızı devam eden adaletsizliklere ışık tutmak için kullanıyoruz. Bu fırsatı, hayatını kutlamak ve herkesin nasıl değişim yaptığımıza dair bu anlamlı sohbeti üzerindeki etkisini sürdürmek adına, kendimiz ve gelecek nesil çocuklarımız için kullanmak istedim."



"3-4 YILLIK BİR PENCEREMİZ VAR"



Curry ayrıca, Warriors'ın beş sezon üst üste NBA Finalleri'ne yükseldikten sonra playoffları kaçırmaları durumunda hızla geri dönebileceklerine dair umudunu paylaştı:



"Hala harika bir çekirdeğimiz var. Şu anda kim olduğumuzu anlıyoruz. El sakatlığımla çılgın bir yıl geçti, Klay (Thompson) bütün yıl yoktu, Draymond (Green) tüm yıl sakatlıklarla bir var bir yoktu, bir sürü yeni genç adam vardı. Kesinlikle farklıydı. Bu aslında, önümüzdeki 3-4 yıllık pencerede dinlenmek ve sağlıklı olmak bazında bir şans olması açısından bir nimet olabilir."



