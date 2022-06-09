Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler'e UEFA görevi

FIFA kokartlı Türk hakemler Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak maçlar öncesi görevlendirildi.



ÇAKIR; İSPANYA'DA



UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta oynanacak İspanya-Çekya maçını Cüneyt Çakır yönetecek.



Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda, 12 Haziran Pazar günü oynanacak mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.



Grupta 1 galibiyet, 1 beraberliği bulunan Çekya, 4 puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor. İki maçından da beraberlikle ayrılan İspanya ise 2 puanla üçüncü sırada bulunuyor.



MELER, HOLLANDA'DA



UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta oynanacak Hollanda-Polonya maçını Halil Umut Meler yönetecek.



Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda, 11 Haziran Cumartesi günü oynanacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.



Grupta iki maçını da kazanan Hollanda liderlik koltuğunda oturuyor. Bir galibiyeti bulunan Polonya ise averajla üçüncü sırada yer alıyor.





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