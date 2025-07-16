Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da sezonun oyuncusu!

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, kariyerine bir başka ödül daha ekledi.



SEZONUN OYUNCUSU SEÇİLDİ



Portekizli dünya yıldızı, Suudi Arabistan Ligi'nde sezonun futbolcusu ödülünün sahibi oldu.



PERFORMANSI



Geride kalan sezonda 40 yaşındaki yıldız golcü, 41 maçta 35 gol ve 4 asist kaydetti. Ronaldo, Al Nassr ile sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatmıştı.