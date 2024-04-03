Cristiano Ronaldo, eski günleri hatırlatıyor

Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri yeniden üzerine çekti.
39 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız oyuncu, bu sezon çıktığı 35 maçta 36 gol atarken, 12 de asist kaydetti.
Tecrübeli oyuncu çıktığı son 2 resmi maçta takımının Al-Tai'yi 5-1 ve Al Abha'yı 8-0 yendiği maçlarda 3'er gol atarak yıldızlaşmıştı.
39 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız oyuncu, bu sezon çıktığı 35 maçta 36 gol atarken, 12 de asist kaydetti.
Tecrübeli oyuncu çıktığı son 2 resmi maçta takımının Al-Tai'yi 5-1 ve Al Abha'yı 8-0 yendiği maçlarda 3'er gol atarak yıldızlaşmıştı.
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