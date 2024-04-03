Cristiano Ronaldo, eski günleri hatırlatıyor

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, 3 gün içinde 2 kez hat-trick yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cristiano Ronaldo, eski günleri hatırlatıyor
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03 Nisan 2024 14:47
Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri yeniden üzerine çekti.

39 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız oyuncu, bu sezon çıktığı 35 maçta 36 gol atarken, 12 de asist kaydetti.

Tecrübeli oyuncu çıktığı son 2 resmi maçta takımının Al-Tai'yi 5-1 ve Al Abha'yı 8-0 yendiği maçlarda 3'er gol atarak yıldızlaşmıştı.

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