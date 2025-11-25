25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
20:45
25 Kasım
Ajax-Benfica
20:45
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
23:00
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
23:00
25 Kasım
M.City-Leverkusen
23:00
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
23:00
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
23:00
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
23:00
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
23:00
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Clippers, John Collins'in sözleşmesini takasa açmayı hazırlanıyor

Los Angeles Clippers, forvet John Collins'in sona eren sözleşmesini kullanarak daha etkili bir kadro uyumu arayışına girmiş durumda.

Forbes'tan Evan Sidery'nin haberine göre, Clippers yönetimi Collins'i içeren takas senaryolarını aktif şekilde araştırıyor.

Collins'in 26.6 milyon Amerikan Doları değerindeki biten sözleşmesi, maaş dengesi sağlamak açısından takas paketlerinde önemli bir esneklik sunuyor.


2025–26 sezonuna 5 galibiyet – 12 mağlubiyet ile başlayan Clippers, 2026 birinci tur draft hakkına sahip olmamasına rağmen playoff yarışında kalmayı hedefliyor. Yönetim, bir takas hamlesinin özellikle uzun rotasyonunda derinlik yaratabileceğini veya yüksek hacimli bir skoreri kadroya katabileceğini düşünüyor.

Collins, bu sezon oynadığı 17 maçta — sekizinde ilk beş başlayarak — 11.2 sayı, 4.8 ribaunt ve 0.5 asist ortalamaları üretti. James Harden ve Kawhi Leonard'ın 27.8 ve 23.7 sayı ortalamalarıyla takımı taşıdığı rotasyonda, Collins'in rolü sınırlı kaldı.

Ivica Zubac, 17 sayı ve 11.6 ribaunt ortalamalarıyla Clippers'ın boyalı alan yükünü taşımaya devam ediyor ancak takımın iç savunma problemleri sürüyor. Derrick Jones Jr. ilk beşte çıktığı 13 maçta 10.5 sayı katkısı verirken, Bogdan Bogdanovic sınırlı sürelerde 9.2 sayı ortalamasıyla oynadı.

Clippers, Collins'i 7 Temmuz'da Utah Jazz ve Miami Heat'in dahil olduğu üç takımlı bir anlaşmayla kadroya katmıştı. O takasta Utah; Kevin Love, Kyle Anderson ve 2026 ikinci tur seçim hakkını alırken, Norman Powell Miami'ye gitmişti.

Collins'in sona eren sözleşmesi, hem uzun rotasyonunu güçlendirmek isteyen takımlar hem de maaş esnekliği arayan ekipler için 5 Şubat takas son tarihine yaklaşılırken cazip bir seçenek oluşturuyor.

