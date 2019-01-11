Çin'den Wilfred Zaha için çılgın teklif

Crystal Palace'da gösterdiği performans ile Avrupa'nın dev takımlarının da transfer listesine giren Wilfred Zaha'ya Çin'den transfer teklifi geldi.İngiliz medyasında yer alan habere göre, bir dönem Real Madrid ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Bernd Schuster'in yönettiği Dalian Yifang, Fildişili oyuncu için 44 milyon sterlin ödemeye hazır.Kadrosunda Belçikalı yıldız Yannick Carrasco'yu da barındıran Çin ekibinin Zaha konusunda ısrarcı olduğu ve kısa süreda transferi tamamlamak istediği bildirildi.Öte yandan 26 yaşındaki yıldızın teklifi kabul etmesi halinde şu an Crystal Palace'dan kazandığı haftalık 130.000 sterlinlik ücretinin üstünde bir rakam teklif edileceği haberin detaylarında aktarıldı.Kariyerine Crystal Palace'da başlayan Wilfred Zaha, sonrasında Manchester United'a transfer olmasına karşın sürekli olarak forma giyememiş ve yeniden eski takımına dönmüştü.Fildişili yıldız bu sezon Premier Lig'de çıktığı 18 müsabakada 3 ogl 3 asistlik performans sergiledi.