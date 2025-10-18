Premier Lig'in 8. haftasında Chelsea, deplasmanda Nottingham Forest'a konuk oldu. Karşılaşmayı konuk ekip 3-0 kazandı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Josh Acheampong, 52. dakikada Pedro Neto ve 84. dakikada Reece James attı.
Londra ekibinde Malo Gusto, 88. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla birlikte Nottingham Forest'ın ligdeki galibiyet hasreti 7 maça yükseldi. Chelsea ise aldığı galibiyetle birlikte puanını 14'e yükseltti.
Ligde gelecek hafta Chelsea, Sunderland'i konuk edecek. Nottingham Forest, Bournemouth'a konuk olacak.
