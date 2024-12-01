Chelsea, Aston Villa karşısında hata yapmadı

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Chelsea, konuk ettiği Aston Villa'yı 3-0 yendi

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Chelsea, Aston Villa karşısında hata yapmadı
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01 Aralık 2024 18:30
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Chelsea, Aston Villa'yı konuk etti.

Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Nicolas Jackson, 36. dakikada Enzo Fernandez ve 83. dakikada Cole Palmer kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Chelsea, 25 puana ulaştı. Aston Villa ise 19 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Chelsea, Southampton'a konuk olacak. Aston Villa ise Brentford'u ağırlayacak.

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