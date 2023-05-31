Cenk Özkacar için transfer kararı!

Valencia, sezon başında Lyon'dan kiraladığı milli futbolcu Cenk Özkacar'ın 5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cenk Özkacar için transfer kararı!
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31 Mayıs 2023 20:22
İspanya La Liga ekiplerinden Valencia, sezon başında Lyon'dan kiraladığı Cenk Özkacar için kararını verdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İspanyol ekibi, milli futbolcunun sözleşmesinde yer alan 5 milyon euro'luk satın alma maddesini kullanacak.

Valencia'nın kısa süre içerisinde söz konusu maddeyi ödeyip, 22 yaşındaki futbolcu ile kalıcı bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

VALENCIA PERFORMANSI

Cenk Özkacar, Valencia'da şu ana dek 21 maçta süre buldu. Milli futbolcu, bu karşılaşmaların 17'sinde ilk 11'de yer aldı. 22 yaşındaki oyuncu, İspanyol ekibinde gol sevinci yaşayamazken bir asist yaptı.

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