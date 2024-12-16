Carlos Carvalhal'den Beşiktaş ve Türkiye açıklaması!

Braga Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
59 yaşındaki Portekizli futbol adamının kariyeri boyunca yolu iki kez Türkiye'den geçti. Farklı dönemlerde iki önemli Türk futbol kulübü olan Beşiktaş ve İstanbul Başakşehir'i çalıştırdı.
Türkiye'yi çok sevdiğini ve çok güzel anılar biriktirdiğini belirten Carvalhal, Avrupa'nın yeşil sahalarında top koşturan milli futbolculara övgü yağdırdı ve Beşiktaş için konuştu.
Carvalhal, "Türk futbolcular birçok ligde oynuyor. Ancak özellikle son bir yılda Portekiz 1. Ligi'ne, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ve Deniz Gül gibi önemli futbolcular geldi. Üçünün de başarılı olduklarını söyleyebilirim. Sadece Portekiz değil diğer liglerde de Türk oyuncular karakter ve yetenekleriyle göz dolduruyor. Örneğin Arda Güler İspanya'da, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu İtalya Serie A'da. Bu isimlerin hepsi de kaliteli ve başarılı. Tabii ki bu futbolcuların forma giydikleri kulüplerde başarılı olması Türk Milli Takımı için de çok önemlidir." dedi.
"ÇOK YETENEKLİ OYUNCULAR VAR"
Teknik Adam Carlos Carvalhal, Türkiye'deki futbol kulüplerinin büyük bir potansiyele sahip olduğuna vurgu yaptı ve, "Türkiye'de çok önemli kulüpler var. Bu kulüplerin futbolu seven taraftarları ve genç yetenekleri var. Bu genç yetenekler zaman içerisinde daha da tecrübe kazanacak ve daha iyi seviyelere çıkacak. Çok yetenekli oyuncular olduğunu düşünüyorum." sözlerini sarf etti.
TÜRKİYE'DEKİ ATMOSFER
Kariyeri boyunca teknik direktör olarak farklı farklı kulüplerde çalışan Carvalhal İstanbul'un büyüleyici atmosferini unutamadığını dile getirdi.
Portekizli teknik adam, "Çok farklı ülkelerde farklı farklı futbol kulüpleriyle çalışma fırsatı buldum. Hepsinde ayrı deneyimlerim oldu. Ama Türkiye'deki atmosfer bambaşka. Örneğin İnönü Stadyumu. Çok büyüleyici ve etkileyici bir atmosferi var. Bazen diyorum yani bir bedel ödeyerek o güzel, etkileyici atmosferi biz de yaşasak. Öyle bir atmosfer bizde de olsa diye. İşte o kadar güzel bir ortam İstanbul'daki ortam." diye konuştu.
BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI
Beşiktaş'ı hala yakından takip eden teknik adam son günlerde yönetimde yaşanan sorunların en kısa zamanda aşılacağına inandığını söyledi. Carvalhal "Beşiktaş büyük ve önemli bir kulüp." dedi.
59 yaşındaki teknik direktör, "İnanıyorum ki yeniden daha iyi olacak şekilde bu süreci aşacaktır. İyi başladılar ama sonra biraz kötü sonuç aldılar. Fakat bu süreci aşacak değerli oyuncuları bulunuyor. Mücadeleyi seven, pes etmeyen bir ruhu var Beşiktaşlıların. Bu nedenle yeniden toparlanarak ligdeki mücadelesini en iyi şekilde sürdüreceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta forma giyen dünyaca ünlü futbolcular da Carlos Carvalhal'ın yakın markajında. Özellikle kendisi gibi Portekizli olan Rafa Silva. Carvalhal, "Immobile için çok şey söyleyemem. İyi oyuncu. Ama çok yakından tanımıyorum. Ama özellikle değinmek istediğim oyuncu çok iyi tanıdığım için Rafa Silva. O harika bir oyuncu. 6 numara formasıyla ön libero El-Musrati gerçekten Beşiktaş için önemli. Beşiktaş başarılı oyunculardan oluşan bir takım. Tabii ki bu süreçte taraftarlarının da büyük desteğine ihtiyacı var. Siyah-Beyazlı taraftarların takımının yanında olması, destek olması çok önemli. Kaliteli bir takım olan Beşiktaş'ın her zaman başarılı olmasını diliyorum, umut ediyorum." değerlendirmesini yaptı.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
2011-2012 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştıran tecrübeli teknik adam kulübün başında çıktığı 47 maçta 22 galibiyet 9 beraberlik 16 mağlubiyet almıştı.
Carlos Carvalhal 26 yıllık teknik direktörlük kariyerinde Deportivo Aves, Braga, Sporting Lizbon, İstanbul Başakşehir, Swansea City, Celta Vigo ve Olimpiakos gibi futbol kulüplerde görev yaptı.
59 yaşındaki Portekizli futbol adamının kariyeri boyunca yolu iki kez Türkiye'den geçti. Farklı dönemlerde iki önemli Türk futbol kulübü olan Beşiktaş ve İstanbul Başakşehir'i çalıştırdı.
Türkiye'yi çok sevdiğini ve çok güzel anılar biriktirdiğini belirten Carvalhal, Avrupa'nın yeşil sahalarında top koşturan milli futbolculara övgü yağdırdı ve Beşiktaş için konuştu.
Carvalhal, "Türk futbolcular birçok ligde oynuyor. Ancak özellikle son bir yılda Portekiz 1. Ligi'ne, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ve Deniz Gül gibi önemli futbolcular geldi. Üçünün de başarılı olduklarını söyleyebilirim. Sadece Portekiz değil diğer liglerde de Türk oyuncular karakter ve yetenekleriyle göz dolduruyor. Örneğin Arda Güler İspanya'da, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu İtalya Serie A'da. Bu isimlerin hepsi de kaliteli ve başarılı. Tabii ki bu futbolcuların forma giydikleri kulüplerde başarılı olması Türk Milli Takımı için de çok önemlidir." dedi.
"ÇOK YETENEKLİ OYUNCULAR VAR"
Teknik Adam Carlos Carvalhal, Türkiye'deki futbol kulüplerinin büyük bir potansiyele sahip olduğuna vurgu yaptı ve, "Türkiye'de çok önemli kulüpler var. Bu kulüplerin futbolu seven taraftarları ve genç yetenekleri var. Bu genç yetenekler zaman içerisinde daha da tecrübe kazanacak ve daha iyi seviyelere çıkacak. Çok yetenekli oyuncular olduğunu düşünüyorum." sözlerini sarf etti.
TÜRKİYE'DEKİ ATMOSFER
Kariyeri boyunca teknik direktör olarak farklı farklı kulüplerde çalışan Carvalhal İstanbul'un büyüleyici atmosferini unutamadığını dile getirdi.
Portekizli teknik adam, "Çok farklı ülkelerde farklı farklı futbol kulüpleriyle çalışma fırsatı buldum. Hepsinde ayrı deneyimlerim oldu. Ama Türkiye'deki atmosfer bambaşka. Örneğin İnönü Stadyumu. Çok büyüleyici ve etkileyici bir atmosferi var. Bazen diyorum yani bir bedel ödeyerek o güzel, etkileyici atmosferi biz de yaşasak. Öyle bir atmosfer bizde de olsa diye. İşte o kadar güzel bir ortam İstanbul'daki ortam." diye konuştu.
BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI
Beşiktaş'ı hala yakından takip eden teknik adam son günlerde yönetimde yaşanan sorunların en kısa zamanda aşılacağına inandığını söyledi. Carvalhal "Beşiktaş büyük ve önemli bir kulüp." dedi.
59 yaşındaki teknik direktör, "İnanıyorum ki yeniden daha iyi olacak şekilde bu süreci aşacaktır. İyi başladılar ama sonra biraz kötü sonuç aldılar. Fakat bu süreci aşacak değerli oyuncuları bulunuyor. Mücadeleyi seven, pes etmeyen bir ruhu var Beşiktaşlıların. Bu nedenle yeniden toparlanarak ligdeki mücadelesini en iyi şekilde sürdüreceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta forma giyen dünyaca ünlü futbolcular da Carlos Carvalhal'ın yakın markajında. Özellikle kendisi gibi Portekizli olan Rafa Silva. Carvalhal, "Immobile için çok şey söyleyemem. İyi oyuncu. Ama çok yakından tanımıyorum. Ama özellikle değinmek istediğim oyuncu çok iyi tanıdığım için Rafa Silva. O harika bir oyuncu. 6 numara formasıyla ön libero El-Musrati gerçekten Beşiktaş için önemli. Beşiktaş başarılı oyunculardan oluşan bir takım. Tabii ki bu süreçte taraftarlarının da büyük desteğine ihtiyacı var. Siyah-Beyazlı taraftarların takımının yanında olması, destek olması çok önemli. Kaliteli bir takım olan Beşiktaş'ın her zaman başarılı olmasını diliyorum, umut ediyorum." değerlendirmesini yaptı.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
2011-2012 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştıran tecrübeli teknik adam kulübün başında çıktığı 47 maçta 22 galibiyet 9 beraberlik 16 mağlubiyet almıştı.
Carlos Carvalhal 26 yıllık teknik direktörlük kariyerinde Deportivo Aves, Braga, Sporting Lizbon, İstanbul Başakşehir, Swansea City, Celta Vigo ve Olimpiakos gibi futbol kulüplerde görev yaptı.