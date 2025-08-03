03 Ağustos
PSV Eindhoven-Go Ahead Eagles
0-140'
03 Ağustos
Greuther Fürth-Dynamo Dresden
3-2
03 Ağustos
Hannover 96-Kaiserslautern
1-0
03 Ağustos
Magdeburg-E.Braunschweig
0-1
03 Ağustos
Genk-Royal Antwerp
1-1
03 Ağustos
Cercle Brugge-Anderlecht
0-2
03 Ağustos
Union St.Gilloise-OH Leuven
2-013'
03 Ağustos
Sporting Charleroi-St.Truiden
20:15
03 Ağustos
Grazer AK-Austria Wien
2-184'
03 Ağustos
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1-087'
03 Ağustos
Thun-Lausanne
2-1
03 Ağustos
Sion-Lugano
4-0
03 Ağustos
FC Luzern-FC Zürich
1-1
03 Ağustos
Akron Togliatti-S. Moskova
1-1
03 Ağustos
Baltika-Torpedo Moscow
0-0IPT
03 Ağustos
Baltika-FC Orenburg
3-2
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20:30
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2-0
03 Ağustos
SPG HOGO Wels-Floridsdorfer AC
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3-2
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1-1
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Randers FC-Silkeborg
1-0
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3-2
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AGF-FC Midtjylland
0-0
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Broendby IF-Viborg
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1-3
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Stroemsgodset-FK Haugesund
2-087'
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SSC Napoli-Brest
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Çanakkale'de düzenlenen Kürekte Sahil Sürat Türkiye Kupası yarışları sona erdi

Çanakkale'de ilk kez düzenlenen Sahil Sürat Türkiye Kupası, 20 kulüpten yaklaşık 250 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

calendar 03 Ağustos 2025 19:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çanakkale'de düzenlenen Kürekte Sahil Sürat Türkiye Kupası yarışları sona erdi
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Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Çanakkale'de düzenlenen Sahil Sürat (Beach Sprint) Türkiye Kupası yarışları sona erdi. 

Yeni Kordon Sahili'ndeki yarışa, 20 kulüpten yaklaşık 250 sporcu katıldı. Yarışlar, kadın, erkek ve karma takımlar, 19 yaş altı ve büyükler yaş kategorilerinde, tek çifte ve iki çifte sınıflarında düzenlendi.

Sporcular, sahilden koşarak teknelerine binip 500 metrelik parkurda kürek çektikten sonra sahildeki bitiş çizgisini geçerek yarışı tamamladı.



Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, AA muhabirine, Çanakkale'de ilk kez düzenlenen etkinliğin, yoğun bir katılımla gerçekleştirildiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına kendilerine etkinlik boyunca verilen destekten dolayı teşekkür eden Ertürk, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz uzun zamandır Çanakkale'de böyle bir organizasyon düzenlemek istiyorduk. Şartlar elverince daha büyük bir şekilde Türkiye Kupası ile giriş yaptık. Buradan sonra Türkiye Kürek Federasyonu için çok önemli duraklardan biri olacaktır Çanakkale. Umuyorum burada Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitemiz (ÇOMÜ), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile koordineli bir şekilde hem kulüpler hem milli sporcular için bir mihenk taşı olacaktır. Deniz küreği olimpiyatlarına sporcular yetiştirebileceğimiz bir nokta olacaktır diye düşünüyorum." 

Ertürk, 3 gün süren yarışlarda kendilerine çok güzel geri dönüşler olduğunu belirterek, "Öncelikle bizde lojistik çok önemli bir nokta. Burada lojistiğin kolay olması işleri kolaylaştırdı. Çünkü bizde sürekli tekneler taşınıyor. Lojistik kolay, ulaşım açısından rahat bir yer oldu Çanakkale. Bütün kulüplerimiz çok mutlu ve kalınan bölgeler direkt yarış alanına çok yakın olduğu için sporcularımızın dinlenmesi açısından da çok uygun bir alan. Olumlu geri dönüşler de bizleri çok mutlu etti." diye konuştu.

Etkinliğin son gününde yarı final ve final müsabakaları yapıldı. 

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcu ve takımlara ödülleri verildi.

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