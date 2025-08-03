Çanakkale'de düzenlenen Kürekte Sahil Sürat Türkiye Kupası yarışları sona erdi

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Çanakkale'de düzenlenen Sahil Sürat (Beach Sprint) Türkiye Kupası yarışları sona erdi.



Yeni Kordon Sahili'ndeki yarışa, 20 kulüpten yaklaşık 250 sporcu katıldı. Yarışlar, kadın, erkek ve karma takımlar, 19 yaş altı ve büyükler yaş kategorilerinde, tek çifte ve iki çifte sınıflarında düzenlendi.



Sporcular, sahilden koşarak teknelerine binip 500 metrelik parkurda kürek çektikten sonra sahildeki bitiş çizgisini geçerek yarışı tamamladı.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, AA muhabirine, Çanakkale'de ilk kez düzenlenen etkinliğin, yoğun bir katılımla gerçekleştirildiğini söyledi.Gençlik ve Spor Bakanlığına kendilerine etkinlik boyunca verilen destekten dolayı teşekkür eden Ertürk, sözlerine şöyle devam etti:Ertürk, 3 gün süren yarışlarda kendilerine çok güzel geri dönüşler olduğunu belirterek,diye konuştu.Etkinliğin son gününde yarı final ve final müsabakaları yapıldı.Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcu ve takımlara ödülleri verildi.