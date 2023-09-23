Çağdaş Bodrumspor, Bursaspor'u devirdi

Çağdaş Bodrumspor, Bursaspor İnfo Yatırım'ı 92-78 yenerek 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda 5'inci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çağdaş Bodrumspor, Bursaspor'u devirdi
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23 Eylül 2023 16:27
3. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın 5'incilik maçında Çağdaş Bodrumspor, Bursaspor İnfo Yatırım'ı 92-78 yendi.

TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın son gününde Çağdaş Bodrumspor ile Bursaspor İnfo Yatırım karşılaştı.

Takımların birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştığı ilk periyot, Çağdaş Bodrumspor'un 28-20 üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci periyoda hızlı başlayan Çağdaş Bodrumspor, savunmada da rakibine kolay sayı şansı tanımayınca soyunma odasına 49-40 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte Bursaspor İnfo Yatırım açılan farkı kapatmak için baskıyı artırsa da final periyoduna Çağdaş Bodrumspor'un 72-51 üstünlüğüyle gidildi.

Karşılaşmanın son periyodunda oyun üstünlüğünü rakibine kaptırmayan Çağdaş Bodrumspor, sahadan 92-78 galip ayrılarak turnuvayı 5'inci sırada tamamladı.

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