Burak Elmas'tan Beşiktaş maçı açıklaması

BURAK ELMAS: "PAZARTESİ OYNAYACAĞIZ"

SON 20 YILDA BAŞARI VAR MI?

BÜTÜN MAÇLAR ERTELENDİ

8 AY ÖNCE LİMİTLERİN BOZULMASI...

"ÇÜNKÜ KENDİLERİ GOL BİLE ATAMADI!"

"TAKIMIMIZ İSTANBUL'A DÖNMEDİ"

"OYNARIZ, KIZMAYIZ, KİN GÜTMEYİZ"

"YARIN HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ..."

"TORPİL, KAYIRMA İSTEMEDİK"

NİHAT KIRMIZI'NIN AÇIKLAMALARI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "" sözlerine Galatasaray Kulübü'nden yanıt geldi.Galatasaray Başkanı Burak Elmas, pazartesi akşamı oynanacak olan Beşiktaş derbisinin ertelenmesi için yapılan başvuru için bir yazılı açıklama yaptı. İşte o açıklama...Galatasaray Yöneticisi Nihat Kırmızı ise Beyaz TV'den Sezgin Gelmez'e yaptığı açıklamada, Beşiktaş'a mesaj gönderdi.Nihat Kırmızı yaptığı açıklamada "" ifadelerini kullandı.