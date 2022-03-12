Ahmet Nur Çebi: 'Hava uygunsa derbi oynanır!'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray derbisiyle ilgili açıklama yaptı.



Galatasaray cephesinin ertelenmesini istediği derbiyle ilgili olarak Çebi, "Galatasaray derbisi ertelenecek mi?" sorusuna "Galatasaray ve TFF'den ertelemeyle ilgili bir karar gelmedi. Bu konuyla ilgili karar zaten bellidir. Kulüplerin oynadıkları maçlara, havanın şekline göre değişmez. Hava şartları uygunsa, maç oynanır." yanıtını verdi.



"İSTERLERSE BİZİM SAHADA OYNAYALIM"



Ahmet Nur Çebi, "Ülke puanına katkı veren tek takım Galatasaray değil. Beşiktaş'ın da başarıları ve ülke puanına katkısı ortadadır. Gerçek niyet, saha zemini ise bizim stadımız müsait. Galatasaray isterse bizim sahamızda veya Olimpiyat Stadı'nda oynayabiliriz." sözleriyle konuşmasına devam etti.



BİR ADIM GERİDEN



GALATASARAY ERTELEME İSTİYOR



Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü Beşiktaş'la yapacakları derbinin ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.



Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı yaptığı açıklamada, Barcelona eşleşmesinin sadece kendileri için değil Türk futbolu adına büyük önem taşıdığını söyledi. Derbinin ertelenmesi için TFF'ye başvurduklarını aktaran Kırmızı, "Şu anda görüşmeler sürüyor. Burada Beşiktaş Kulübünün cevabı da önemli. Onu bekliyoruz. Derbinin ertelenmesini talep ediyoruz." diye konuştu.



Barcelona ile 17 Mart'ta İstanbul'da rövanş maçına çıkacaklarını hatırlatan Kırmızı, "Bu başvurumuz Barcelona maçının öneminden dolayı. Sakatlık gibi sorunlar yaşamamamız lazım. Hava koşulları da ortada. Henüz takım İstanbul'a dönemedi. Bundan dolayı başvurduk. Önümüzdeki sezonlarda Avrupa kupalarına katılımla ilgili Türk futbolunun puanları açısından geçeceğimiz turlar çok önemli. Beşiktaş'ın bu yönde düşünmesini bekliyoruz. Bunun sadece bir Galatasaray-Beşiktaş maçı olarak görülmemesi gerek." ifadelerini kullandı.



BEŞİKTAŞ OYNANMASINI İSTİYOR



Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Galatasaray Kulübü'nün Beşiktaş maçının ertelenmesini isteyeceği iddialarına karşın açıklama yaptı ve "Ertelemeyle alakalı bize gelen hiçbir talep ya da bilgi yok. Pazartesi akşamı eğer hava muhalefeti olmazsa, çıkıp maçımızı oynayacağız" dedi.



UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda dün Barcelona ile deplasmanda karşılaşan ve 0-0'lık sonucun ardından İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle kente dönemeyerek rotayı İzmir'e çeviren Galatasaray'da yönetimin, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) Beşiktaş maçının ertelenmesi için talepte bulunması bekleniyor. Beşiktaş Kulübü'nün asbaşkanı Emre Kocadağ, bu iddialarla ilgili olarak bir açıklama yaptı.



Kocadağ, siyah-beyazlı takımın hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getirerek, "Takımımız şu anda Vodafone Park'ta Galatasaray maçının antrenmanını yapıyor. Ertelemeyle alakalı bize gelen hiçbir talep ya da bilgi yok. Pazartesi akşamı eğer hava muhalefeti veya maçın oynanmasına engel hava şartı olmazsa, çıkıp maçımızı oynayacağız. Bu konuda tavrımız net'' dedi.





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