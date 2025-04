Bundesliga, 4 sezon boyunca Saran Media'da

Saran Media Group, önümüzdeki dört sezon boyunca Bundesliga'nın Türkiye'deki yeni yayıncısı oldu. 2025-2026 sezonu itibarıyla başlayacak olan dört yıllık işbirliği anlaşması kapsamında Bundesliga ve Bundesliga 2 maçları S Sport Plus platformu üzerinden sporseverlerle buluşacak.



Bundesliga'nın Türkiye'deki en güçlü ve istikrarlı yayın ortaklarından biri olan Saran Media Group, Alman futbolunun heyecanını Türk izleyicilere ulaştırmada önemli bir rol üstlendi. Yüksek yayın kalitesi, deneyimli anlatım kadrosu ve uzman analizleriyle Saran Media Group, Bundesliga'yı geniş ve tutkulu bir futbolsever kitlesiyle buluşturmayı sürdürecek.



Bundesliga, Avrupa'nın en büyük beş futbol ligi arasında en fazla Türk futbolcunun forma giydiği lig olma özelliğini taşıyor. Ligde halihazırda VfB Stuttgart'tan Atakan Karazor, Borussia Dortmund'dan Salih Özcan ve Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun gibi milli oyuncular forma giyiyor.



Bundesliga International Genel Müdürü ve Pazarlama Direktörü Peer Naubert, gerçekleşen iş birliğiyle ilgili şunları söyledi: "Türk oyuncuların Bundesliga'da parlayan bir geçmişi var; ligin tarihindeki en golcü Türk futbolcu olan Halil Altıntop'tan, Frankfurt'un yükselen yıldızı Can Uzun'a kadar birçok isim bu geleneği sürdürüyor. Bu zengin mirasın üzerine ekleyerek ve Bundesliga'da forma giyen milli oyuncularımızın katkısıyla bugün Türkiye'de en fazla ilgi gösterilen ve Avrupa'nın beş büyük ligi arasında en hızlı büyüyen lig haline geldik. Saran ile iş birliği içinde, "Futbolun Gerçek Hali"nin hikayelerini öne çıkararak önümüzdeki dört yıl boyunca Bundesliga'yı Türkiye'deki futbolseverlere daha da yakınlaştırmayı hedefliyoruz.



Dünyaca ünlü, premium spor içeriklerini Türk izleyicilerle buluşturan Saran Media Group'un yayın portföyünde Turkish Airlines EuroLeague, NBA, Wimbledon, ATP Masters 1000, MotoGP, NFL, UFC ve diğer üst düzey ligler de yer alıyor.



Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran , gerçekleşen anlaşmayla ilgili: "Dünyanın en rekabetçi ve heyecan dolu liglerinden biri olan Bundesliga ile iş birliğimizi yeniden hayata geçirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'deki futbolseverler uzun yıllardır Bundesliga'ya yoğun ilgi gösteriyor. Biz de bu ilgiyi, üst düzey yayın kalitesi, alanında uzman yorumcular ve izleyici memnuniyetini merkeze alan anlayışımızla en iyi şekilde karşılamayı amaçlıyoruz. Bundesliga'nın heyecanını Türkiye'ye en güçlü şekilde taşımaya hazırız" dedi.



Gerçekleşen önemli anlaşmayla birlikte, Saran Media Group dünya çapında premium spor içeriğini Türk izleyicisiyle buluşturma misyonunu bir kez daha ortaya koyarak, spor medya sektöründeki global güçlü konumunu sağlamlaştırıyor.