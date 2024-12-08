Bülent Uygun, Galatasaray maçında taraftarla tartıştı!

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray maçındaki tezahüratlar sonrasında taraftarlarla tartıştı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bülent Uygun, Galatasaray maçında taraftarla tartıştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Aralık 2024 22:39
Son güncelleme 08 Aralık 2024 22:40
Net Global Sivasspor'un çalıştırıcısı Bülent Uygun, Galatasaray ile oynadıkları mücadelede tezahüratlar sonrasında taraftarlarla tartışma yaşadı.

Sivasspor'un Galatasaray karşısında ortaya koyduğu performans, teknik adam için bardağı taşıran son damla oldu. Sezon başından bu yana oynattığı futbol nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Uygun için Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda ilk kez istifa sesleri yükselmesi dikkat çekti.

İSTİFA SLOGANLARI ATILDI

Sivasspor tribünlerinde maçın belli bölümlerinde "Bülent Uygun istifa" şeklinde sloganlar atıldı.

YARDIMCILARI SAKİNLEŞTİRDİ

Sloganlarının ardından Bülent Uygun, taraftara dönerek kafa salladı ve el-kol hareketleri yaptı. Kısa süreli taraftarlar tartışan Uygun'u yardımcıları sakinleştirdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery