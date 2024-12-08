Bülent Uygun, Galatasaray maçında taraftarla tartıştı!

Net Global Sivasspor'un çalıştırıcısı Bülent Uygun, Galatasaray ile oynadıkları mücadelede tezahüratlar sonrasında taraftarlarla tartışma yaşadı.

Sivasspor'un Galatasaray karşısında ortaya koyduğu performans, teknik adam için bardağı taşıran son damla oldu. Sezon başından bu yana oynattığı futbol nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Uygun için Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda ilk kez istifa sesleri yükselmesi dikkat çekti.



İSTİFA SLOGANLARI ATILDI



Sivasspor tribünlerinde maçın belli bölümlerinde "Bülent Uygun istifa" şeklinde sloganlar atıldı.



YARDIMCILARI SAKİNLEŞTİRDİ



Sloganlarının ardından Bülent Uygun, taraftara dönerek kafa salladı ve el-kol hareketleri yaptı. Kısa süreli taraftarlar tartışan Uygun'u yardımcıları sakinleştirdi.



