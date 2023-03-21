Buffon: 'PSG'den ayrıldığıma pişmanım'

Kariyerine Parma'da devam eden Gianluigi Buffon, PSG'den ayrıldığına pişman olduğunu söyledi.



Yıllara meydan okuyan file bekçisi yaptığı açıklamada, "PSG, kariyerimin en iyi deneyimi oldu. Mega bir takımda oynuyordum ve teknik olarak daha önce oynadıklarımdan çok daha güçlü bir takımdaydım. PSG'den ayrılmak hayatımın en büyük hatası oldu, ayrılarak 10 milyon eurodan vazgeçtim..." sözlerini kullandı.



Futbola 1994 yılında Parma'da başlayan Buffon 7 yıl sonra Juventus'a imza atmış, 17 yıllık Juventus kariyeri sonrası ise 1 sezon PSG'de oynadıktan sonra yeniden siyah beyazlı takıma dönmüştü.



45 yaşındaki file bekçisi 2021 yılında ise futbola başladığı Parma'ya dönerek takımının Serie A'ya çıkma savaşına katılmayı seçmişti.





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