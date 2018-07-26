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Bruma attı, Leipzig tur kapısını sonuna kadar araladı

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında RB Leipzig ile Hacken karşı karşıya geldi.

Bruma attı, Leipzig tur kapısını sonuna kadar araladı
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26 Temmuz 2018 21:22
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Bundesliga ekibi RB Leipzig, İsveç temsilcisi Hacken'i konuk etti. Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazandı.

RB Leipzig'e galibiyeti getiren goller, 35. dakikada Bruma, 39. dakikada Cunha, 50. dakikada Kampl ve 84. dakikada Augustin'den geldi. RB Leipzig'de Ilsanker, 81. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

2. ön eleme turundaki rövanş maçları 2 Ağustos'ta oynanacak. Hacken, bu tarihte mucizeyi gerçekleştirmek için evinde RB Leipzig'i ağırlayacak.



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