Brahim Diaz'dan Arda Güler yorumu

Real Madrid'in hücuma yönelik oyuncularından Brahim Diaz, Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga maçı sonrasında Arda Güler hakkında konuştu.



Brahim Diaz, Arda Güler'i izlemek için sabırsızlanan Türk ve İspanyol taraftarlara mesaj gönderdi.



Arda Güler'den övgüyle bahseden 24 yaşındaki İspanyol futbolcu "Arda Güler çok iyi ve şu anda Real Madrid'de çok mutlu. Onun futbolundan keyif alacağımıza eminim." açıklamasını yaptı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU