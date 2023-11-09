Brahim Diaz'dan Arda Güler yorumu

Real Madrid'in İspanyol yıldızı Brahim Diaz, genç oyuncu Arda Güler hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Brahim Diaz'dan Arda Güler yorumu
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09 Kasım 2023 02:52
Real Madrid'in hücuma yönelik oyuncularından Brahim Diaz, Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga maçı sonrasında Arda Güler hakkında konuştu.

Brahim Diaz, Arda Güler'i izlemek için sabırsızlanan Türk ve İspanyol taraftarlara mesaj gönderdi.

Arda Güler'den övgüyle bahseden 24 yaşındaki İspanyol futbolcu "Arda Güler çok iyi ve şu anda Real Madrid'de çok mutlu. Onun futbolundan keyif alacağımıza eminim." açıklamasını yaptı.

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