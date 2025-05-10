Boluspor, son sıradan play-off biletini kaptı!

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında Boluspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi.



Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Boluspor, Adanaspor'u 7-0 mağlup etti.



Boluspor'un golleri 16. ve 34. dakikalarda Khouma Babacar, 22. dakikada Dean Lico, 25. dakikada Paul Mukairu, 36. dakikada Florent Hasani, 45+3 ve 64. dakikalarda Enes Alıç'tan geldi.



MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM



Bu sonuçla birlikte Boluspor, Iğdır FK'nin Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilmesiyle birlikte puanını 61'e yükselterek sezonu 7. sırada tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı.



Küme düşen Adanaspor ise sezonu 30 puanla tamamladı.



