İtalya Serie A 22. hafta maçında Milan ile Bologna karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan maç 2-2 berabere sonuçlandı.



Milan'ın gollerini 45 ve 83. dakikalarda Ruben Loftus-Cheek kaydetti. Bologna'nın golleriyse 29. dakikada Joshua Zirkzee ve 90+2'de penaltıdan Riccardo Orsolini ile geldi.



Milan'da dakika 42'de Oliver Giroud, dakika 74'de Theo Hernandez ile penaltı vuruşlarından yararlanamadı.



Bologna'da teknik direktör Thiago Motta, karşılaşmanın 41. dakikasında kırmızı kartla oyundan atıldı.



Üst üste dört galibiyet alan Milan'ın galibiyet serisi sona erdi ve Bu sonuçla birlikte puanını 46 yaptı. Bologna ise 33 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki maçında Milan, Frosinone deplasmanına gidecek. Bologna, evinde Sassuolo'yu ağırlayacak.



