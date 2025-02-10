Bodrum FK'da Cenk Tosun ısrarı!

Muğla ekibinin yeni teknik patronu Morais, uzun süre birlikte çalıştığı Jose Mourinho'dan milli golcüyü istedi.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bodrum FK'da Cenk Tosun ısrarı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2025 14:26
Trendyol Süper Lig'de teknik direktör Jose Morais ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Bodrum FK'da Cenk Tosun iddiası yeniden gündeme geldi.

Geçmiş yıllarda Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapan Portekizli Morais, Fenerbahçe'yi çalıştıran vatandaşı ile görüşerek yeşil-beyazlı ekip için Cenk'i istedi.

Sarı-lacivertli ekipte fazla forma şansı bulamayan deneyimli forvetin de Bodrum'a transfer olmaya sıcak yaklaştığı ifade edildi.

Mourinho'nun ara transfer döneminin bitimine kadar yanıt vereceği ifade edildi.

67 DAKİKA SÜRE BULABİLDİ

Elinde Youssef En Nesyri ve Edin Dzeko bulunan Mourinho, Cenk Tosun'e bu sezon sadece 6 Süper Lig maçında 67 dakika süre vermişti.

 


YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery