Almanya Bundesliga'da Bochum ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Ligin 9. haftasında oynanan müsabakayı Bochum 3-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Phillipp Hofmann, 87. dakikada Ivan Ordets ve 90. dakikada Philipp Forster kaydetti.



Bu sonucun ardından Bochum, bu sezon ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti. Frankfurt, 14 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Bochum, Stuttgart deplasmanına gidecek. Frankfurt, sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.



Fotoğraf Kaynak: Bochum / Twitter





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