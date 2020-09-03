Beşiktaş'tan Henriksen'e üç yıllık sözleşme

Beşiktaş transferde atağa kalktı. Kartal eksik mevkilerine bir an önce takviye yapmak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Siyah-Beyazlı yönetim orta saha için arayışlarını sürdürürken bonservisi elinde olan Norveçli futbolcu Markus Henriksen ile bir görüşme gerçekleştirdi.



HENRIKSEN'E 3 YILLIK SÖZLEŞME



Son olarak Bristol City forması giyen 28 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık sözleşme önerilirken görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. Henriksen'e Beşiktaş dışında bazı kulüplerin de talip olduğu ortaya çıktı. Futbola ülkesinin Rosenborg takımında başlayan Henriksen sırasıyla Alkmaar, Hull City ve son olarak da Bristol da oynadı. Başarılı orta saha oyuncusu tecrübesiyle güven veriyor.



353 MAÇTA 60 GOL, 44 ASİST



Kariyeri boyunca 353 maça çıkan Henriksen 60 gol, 44 asist üretirken oynadığı takımlarda performansıyla göz doldurdu. Beşiktaş'ın bu transferi en kısa süre içinde bitirmesi bekleniyor.



