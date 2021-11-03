Beşiktaşlı taraftarlar taburcu oldu

Lizbon Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgilerde, iki takımın taraftarları arasında dün akşam Jose Alvalade Stadı önünde çıkan kavgada yaralanan ve hastaneye kaldırılan 3 Beşiktaşlı taraftarın taburcu oldukları öğrenildi.



Verilen bilgilerde, hastaneye giden söz konusu taraftarların Almanya'dan gelen Beşiktaşlılar oldukları, hastanede ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edildikleri kaydedildi.



Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.



Bu arada Sporting Lizbon maçında takımlarını tribünden desteklemek için yaklaşık 300 kadar Beşiktaşlı taraftarın Jose Alvalade Stadı'nda olduğu görüldü.



Karşılaşmayı, Beşiktaş Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Lale Ülker de izledi.





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