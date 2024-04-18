Beşiktaşlı oyunculardan Samet Aybaba'ya tepki

Beşiktaşlı futbolcular takımın Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaşlı oyunculardan Samet Aybaba'ya tepki
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18 Nisan 2024 08:33
Beşiktaş Futbol Takımı Genel Koordinatörü Samet Aybaba önceki gün flaş açıklamalarda bulunmuştu. Bu sözlerin ardından Beşiktaşlı futbolcular flaş bir tepki verdi.

"6 KEZ HOCA DEĞİŞTİRDİNİZ"

Aybaba, oyuncularıyla ilgili olarak, "Altıncı kez teknik direktör değiştirdiniz. Helal olsun. İşimiz çok zor, elimizde kötü, çürümüş bir takım var. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosunu görüyorsunuz, aradaki farkı kapatmak hiç kolay değil. Bu öyle 3-5 günde olacak bir iş de değil. Elimizden geleni yapıyoruz, listemiz de buna göre şekilleniyor" ifadelerini kullanmıştı. Aybaba'nın, bu sözleri üzerine Siyah-Beyazlı futbolculardan tepki geldi.

Oyuncular, bu durumu Aybaba ile istişare ederken, ortak bir görüş bildirdiler. Buna göre Beşiktaşlı oyuncular, bu tür bir konuşmanın medyada yer olmasının doğru olmadığını belirtirken, kendi aralarında konuşulmasının daha doğru olacağı bildirildi.

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