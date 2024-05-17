Beşiktaş yıldız oyuncu için harekete geçti

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk yarışından çok uzak kalan gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş yeni hedefini belirledi.
BUNDESLIGA'DAN GELECEK
Afrika basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş bu sezon Bundesliga'da tarihi bir sezon geçirerek Şampiyonlar Ligi vizesi alan Stuttgart'ın Demokratik Kongolu oyuncusu Silas Katompa için harekete geçti.
Haberin detaylarında sezon sonunda Stuttgart'tan ayrılıp yeni bir maceraya girmek isteyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu için Beşiktaş'ın devreye girdiği ve bu transferi bitirmek için yoğun çaba sergilediği iddia edildi.
Ayrıca Fulham'ın da yıldız oyuncuyla ilgilendiği söylendi.
29 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Stuttgart formasıyla 29 resmi maça çıkan Silas Katompa bu karşılaşmalarda 6 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.
BUNDESLIGA'DAN GELECEK
Afrika basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş bu sezon Bundesliga'da tarihi bir sezon geçirerek Şampiyonlar Ligi vizesi alan Stuttgart'ın Demokratik Kongolu oyuncusu Silas Katompa için harekete geçti.
Haberin detaylarında sezon sonunda Stuttgart'tan ayrılıp yeni bir maceraya girmek isteyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu için Beşiktaş'ın devreye girdiği ve bu transferi bitirmek için yoğun çaba sergilediği iddia edildi.
Ayrıca Fulham'ın da yıldız oyuncuyla ilgilendiği söylendi.
29 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Stuttgart formasıyla 29 resmi maça çıkan Silas Katompa bu karşılaşmalarda 6 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.
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