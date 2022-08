Beşiktaş'tan yeni sponsorluk anlaşması

Beşiktaş Kulübü Erkek Basketbol Takımı ile Emlakjet arasında sponsorluğu anlaşması imzalandı.



Vodafone Park'ta yapılan imza törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyesi Umut Tahir Güneş ile iLab Holding Kurucusu Mustafa Say, Emlakjet Üst Yöneticisi Tolga İdikat katıldı.



Sporda sponsorlukların önemine dikkati çeken Ahmet Nur Çebi, şunları söyledi:



"Bundan sonra Akatlar'daki spor salonumuzun adı Emlakjet olarak anılacaktır. Basketbol takımımızın adı Beşiktaş Emlakjet olarak ifade edilecektir. Beşiktaş'ımızın basket takımının göğsünde Emlakjet firması yer alacaktır. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sporun artık çok profesyonelleştiği, ekonomik anlamda rakamların büyümeye başladığı, markaların başarı için daha fazla harcama yaptığı süreçte sponsor desteğinin ne kadar önem ifade ettiğini canlı yaşayanlardan biriyim. Bu desteğin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz."



Basketbol takımının bu sponsorluk nedeniyle rahat bir sezon geçireceğini söyleyen Çebi, "Emlakjet firmasını katkısından dolayı basketbol takımımızın daha rahat bir sezon geçireceğini düşünüyorum. Emlakjet firmasına bize verdikleri katkı için teşekkür ediyorum. Allah bereket versin. Allah size daha çok versin. Siz de daha çok kazanın ki seneye iki katını isteyelim. Ağanın eli tutulmaz, kapıyı çalarsak reddedilmeyeceğimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.



Altyapının önemi



Çebi, basketbolda da altyapıya önem vereceklerini belirterek, şunları söyledi:



"Geçen sene basketbolda Bandırma'dan aldığımız genç çocuklarımız vardı. Onlarla beraber inanılmaz başarılı bir sezon geçirdik. Ahmet Kandemir hocamıza bu konuda teşekkür ediyorum. Spor ekonomisinin sıkıntılı olduğu süreçten çıkabilmenin çözümünün öz kaynak olduğunu ifade ettim. Bu genç çocuklarımızdan Alperen Şengün ve Şehmus Hazer kardeşlerimiz kulübümüze ekonomik katkı vererek gitti. Bu projenin ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Şimdi de 14-16 yaş arasında Bandırma'dan gelen çocuklarımız Akatlar'daki tesislerimizde yatıp kalkıyorlar, sporlarını yapıyorlar. 15'e yakın genç çocuğumuz olduğunu ve her birinin Alperen ve Şehmus olacağını görmekten mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum. Altyapı artık önemli. Tüm spor camiasına sesleniyorum, el birliğiyle bu çocukları kazanalım ve bu çocuklardan da kulüplerimize kazandıralım. İçinde bulunduğumuz sıkıntılardan kurtulmak için 2 senedir başka bir strateji izliyoruz. Şu anda tercihim yıldız sporcu değil öz kaynaktan, genç çocuklarımızdan birkaç tane yıldız çıkartmayı tercih ediyorum. Beşiktaş'ın geleceği 1 yıllık yıldızlarda değil kendi içimizden çıkardığımız yıldızlarda olacaktır. Futbol ve basketbolda bunu yapmaya kararlıyız. Büyük Beşiktaş'ın geleceğini hazırlayacağız."



Çebi, futbol takımı teknik direktörü Valerien Ismael'in gönderileceği şeklindeki haberlerle ilgili bir soruya, "Hocamıza güveniyoruz. İnşallah bize kupayı kazandıracak. Değişik uygulamaları, farklı oyun sistemleri olabilir. Hocamıza son derece güveniyorum. Hiçbir tereddüdüm yok. Oluşturulmaya çalışılan algıya üzülüyorum. Bunu neden yaptıklarını bilmiyorum. Zarar vermek isteyebilirler. Bunları yapmasalar sevinirim. Hocamızın sonuna kadar yanındayım ve güveniyorum." şeklinde cevap verdi.



Say: "Bu beraberliğin her iki markaya güzellikler getirmesini temenni ediyorum"



iLab Kurucusu Mustafa Say ise "Bizim için de önemli bir gün. Bize bu anlaşmadaki ilgi ve yardımınız için teşekkür ediyoruz. Ciddi pazarlıkların yaşandığı bir süreç oldu ama iki tarafın da mutlu olduğu bir anlaşma oldu. Beşiktaş camiası çok büyük bir camia. Tüm spor alanlarında hedefleri yüksek. Böyle bir camiayla bu anlaşmayı yapmış olmak bizim için gurur kaynağı olacak. Bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu beraberliğin her iki markaya güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Bu sezonun başarılarla dolu bir sezon olmasını diliyorum." dedi.



Basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Umut Tahir Güneş, "Basketbol, Beşiktaş için çok önemli bir branş. Beşiktaş'ın şampiyonlukları, başarılarını bu seneye de taşımak istiyoruz. Sponsorluk için uzun pazarlıklar yaptık. Sponsorumuzun gücümüze güç katacağına eminim. Taraftarlarımızı bu sene Akatlar'a bekliyoruz. Önemli bir sürece girdik ve başarı hedefi koyduk. Bunu başaracağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Törenin sonunda siyah-beyazlı takımın basketbolcuları Burak Can Yıldızlı, Okben Ulubay ve Yiğit Onan, iLab yetkililerine Beşiktaş Basketbol Takımı forması hediye etti.





