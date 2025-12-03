03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
13:00
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
23:15
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
22:45
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
20:00
03 Aralık
Inter-Venezia
23:00
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
20:00
03 Aralık
Atalanta-Genoa
17:00
03 Aralık
Dundee United-Rangers
22:45
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
22:45
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
21:00
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
23:15
03 Aralık
Wolves-N. Forest
22:30
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
13:30
03 Aralık
Burnley-C.Palace
22:30
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
22:30
03 Aralık
Arsenal-Brentford
22:30
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
20:30
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
18:00
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
15:30
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
13:30
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
13:30
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
13:30
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
13:30
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
22:00

Beşiktaş'tan Valentino Lazaro takibi!

Ara transfer döneminde kadroya yapacağı takviyeler merak konusu olan Beşiktaş'ta gündeme Torino'nun Avusturyalı sağ beki Valentino Lazaro geldi.

03 Aralık 2025 09:17
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Valentino Lazaro takibi!
Ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler planlayan Beşiktaş'ta hazırlıklar hız kazandı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılar kadrosunu güçlendirmek istiyor. İtalyan basınında, Kartal'ın Torino'da forma giyen 29 yaşındaki sağ Valentino Lazaro'yu takip ettiği iddia edildi.

İtalyan kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lazaro'nun piyasa değeri ise 4.5 milyon euro. Beşiktaş'ın ocakta Avusturyalı futbolcu için harekete geçmesi bekleniyor.


İKİ KULÜP DAHA İSTİYOR

2023-2024 sezonundan bu yana Torino'da oynayan Lazaro'yu Beşiktaş'ın dışında iki kulüp daha izliyor.

Katar kulübü Al Duhail ile Almanya Bundesliga'dan Union Berlin'in deneyimli sağ beki transfer listesinde tuttuğu belirtildi. Avusturyalı oyuncunun henüz geleceğiyle ilgili karar vermediği dile getirildi. Ocak ayında ayrılmaya sıcak bakan Valentino Lazaro'nun tüm teklifler geldikten sonra bir değerlendirme yapacağı kaydedildi.

Bu sezon Torino formasıyla 14 resmi maça çıkan 29 yaşındaki yıldız, 1 asist yaptı ve 857 dakika sahada kaldı.

AVUSTURYA MİLLİ TAKIMI FAKTÖRÜ

Transferde adı Beşiktaş'la anılan Valentino Lazaro, Avusturya Milli Takımı'na düzenli bir şekilde çağrılıyor. Torino'da bu sezon istediği süreleri tam anlamıyla bulamayan Lazaro, ocak ayında daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmek ve Avusturya Milli Takımı'nda formasından geride kalmak istemiyor.

SOL BEKTE DE OYNUYOR

Esas mevkisi sağ bek olan Valentino Lazaro, sol bekte de şans bulabiliyor. Sol ayağını da kullanabilen Avusturyalı futbolcu, hücumda etkili bir görüntü çiziyor. Lazaro, 3'lü savunma sisteminde de kanat bek olarak da görev yapabiliyor.

SALZBURG'DA PARLADI

Ülkesi Avusturya'da Salzburg altyapısından yetişen Valentino Lazaro, çıkışını da bu formayla yaptı. Salzburg'la 4 Avusturya Kupası ve 5 lig şampiyonluğu yaşayan Lazaro, daha sonra 2018'de Almanya'ya Herta Berlin'e transfer oldu. Yıldız sağ bek Salzburg'da 121 maçta 15 gol, 23 asistle 38 gole katkı yaptı.

ÖNEMLİ TAKIMLARDA OYNADI

Valentino Lazaro kariyeri boyunca Avrupa'nın önemli liglerinde ve üst seviye takımlarda oynadı. İtalya'da İnter, Almanya'da Borussia Monchengladbach, Portekiz'de Benfica, Avusturya'da Salzburg ve İngiltere'de Newcastle United gibi kulüplerin formasını taşıyan 29 yaşındaki futbolcu tecrübesiyle öne çıkıyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
