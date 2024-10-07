Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Gabriel Paulista

Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Gabriel Paulista
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07 Ekim 2024 18:15
Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu. 

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın Gaziantep Futbol Kulübü ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Gabriel Paulista'nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesi (biceps femoris) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.

Gabriel Paulista'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
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