Beşiktaş'tan kadına yönelik şiddete karşı etkinlik!

Beşiktaş Kulübü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık oluşturmak için bir etkinlik düzenledi.



BJK Süleyman Seba Spor Salonu'ndaki etkinlikte bakanlığın gözetiminde olan genç kızlarla siyah-beyazlı takımın voleybol altyapı oyuncuları gösteri maçı yaptı.



Organizasyona İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, genel sekreter Uğur Fora, yönetim kurulu üyesi Esra Sayın, Merve Öztopaloğlu ve başkan Serdal Adalı'nın eşi Eren Adalı katıldı.

Günün anlamına yönelik olarak iki takım arasındaki gösteri maçı turuncu topla oynandı.Kadına yönelik şiddete karşı toplumun tüm kesimlerinin birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizen İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin,diye konuştu.Ömer Turan da etkinlikte yaptığı konuşmada, sosyal sorumluluk projesindeki destekleri nedeniyle siyah-beyazlı kulübe teşekkür etti.Beşiktaş'ın sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıktığını söyleyen siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hakan Daltaban, kadınların mücadelesine her zaman destek olacaklarını vurgulayarak,değerlendirmesinde bulundu.Kadın ve şiddet kelimelerinin yan yana gelmesinin çok acı olduğunu belirten siyah-beyazlı yönetici Esra Sayın iseifadelerini kullandı.İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül isededi.