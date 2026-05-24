Beşiktaş'tan David Alaba hamlesi!

Kadrosuna güçlü bir sol bek takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş, gözünü Real Madrid'den ayrılan David Alaba'ya dikti.



32 yaşındaki Avusturyalı oyuncunun menajeriyle temasa geçildi ve önümüzdeki günlerde resmî görüşme yapmak için söz kesildi.



Tecrübeli oyuncunun da Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.



REAL MADRID'DE NE YAPTI?



Real Madrid formasıyla 132 maça çıkan Alaba, 5 gol 9 asistlik katkı sağladı.



