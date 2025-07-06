Beşiktaş'tan 10 numaraya Gulliksen hamlesi!

Transfer çalışmaları süren Beşiktaş'ta gündeme gelen yeni isim Djurgarden'de forma giyen 21 yaşındaki Tobias Gulliksen.
SPORTİF DİREKTÖR AÇIKLADI
Djurgården'ın sportif direktörü Bosse Andersson, kulübün Norveçli yıldız oyuncusu Tobias Gulliksen'in satışı için son görüşmeleri yaptığını doğruladı. "Tobias Gulliksen için 3 somut teklif var. Yurt dışından bir kulüp, transfer penceresi henüz açılmadığı için saygı gösterdi ve önümüzdeki günlerde onunlarla bir transfer görüşmesi yapacağız. Anlaşmaya varmak için tüm koşullar mevcut. Ekonomik olarak iyi bir anlaşma olacak." Bu takımın Beşiktaş olduğu aktarıldı.
EN İYİ TEKLİF BEŞİKTAŞ'TAN
Gulliksen için en iyi teklifi Beşiktaş'ın sunduğu ifade edildi. Gulliksen'e göre bu haftaki maç, onun son maçı olacak çünkü salı günü transfer penceresi açılacak.
SOLSKJAER ÇOK İSTİYORDU
İsveç takımı Djurgandens'te forma giyen Tobias Gulliksen, Norveçli teknik adam Solskjaer'in genç oyuncu listesinde ilk sıraya yerleşmişti. Bu sezon Avrupa Kupaları'nın yıldızı olan on numaranın sadece 5 milyon Euro'luk bir transfer bedeli karşılığında transfer edilebilecek olması da Beşiktaş'ın hedeflerine uyuyor. Transferin en kısa sürede şekillenmesi bekleniyor. Norveç Milli Takımı'nın tüm alt yaş kategorilerinde oynayan 21 yaşındaki oyuncunun kontratı 2027'de sona eriyor.
SPORTİF DİREKTÖR AÇIKLADI
Djurgården'ın sportif direktörü Bosse Andersson, kulübün Norveçli yıldız oyuncusu Tobias Gulliksen'in satışı için son görüşmeleri yaptığını doğruladı. "Tobias Gulliksen için 3 somut teklif var. Yurt dışından bir kulüp, transfer penceresi henüz açılmadığı için saygı gösterdi ve önümüzdeki günlerde onunlarla bir transfer görüşmesi yapacağız. Anlaşmaya varmak için tüm koşullar mevcut. Ekonomik olarak iyi bir anlaşma olacak." Bu takımın Beşiktaş olduğu aktarıldı.
EN İYİ TEKLİF BEŞİKTAŞ'TAN
Gulliksen için en iyi teklifi Beşiktaş'ın sunduğu ifade edildi. Gulliksen'e göre bu haftaki maç, onun son maçı olacak çünkü salı günü transfer penceresi açılacak.
SOLSKJAER ÇOK İSTİYORDU
İsveç takımı Djurgandens'te forma giyen Tobias Gulliksen, Norveçli teknik adam Solskjaer'in genç oyuncu listesinde ilk sıraya yerleşmişti. Bu sezon Avrupa Kupaları'nın yıldızı olan on numaranın sadece 5 milyon Euro'luk bir transfer bedeli karşılığında transfer edilebilecek olması da Beşiktaş'ın hedeflerine uyuyor. Transferin en kısa sürede şekillenmesi bekleniyor. Norveç Milli Takımı'nın tüm alt yaş kategorilerinde oynayan 21 yaşındaki oyuncunun kontratı 2027'de sona eriyor.