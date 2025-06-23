23 Haziran
Seattle-PSG
22:00
23 Haziran
Atletico Madrid-Botafogo RJ
22:00
24 Haziran
Inter Miami CF-Palmeiras
04:00
24 Haziran
FC Porto-Al Ahly SC
04:00
23 Haziran
Mjoendalen-Skeid
20:00
23 Haziran
Bohemian FC-Shamrock
21:45
23 Haziran
Cork City-Drogheda Utd
21:45
23 Haziran
Sligo Rovers-Galway United FC
21:45
23 Haziran
Waterford FC-Shelbourne
21:45
23 Haziran
St. Patrick's Athletic-Derry City
21:45
23 Haziran
PK-35-SJK Akatemia
18:30
23 Haziran
Treaty United-Wexford FC
21:45
23 Haziran
Longford Town-Athlone Town
21:45
23 Haziran
Finn Harps-Dundalk
21:45
23 Haziran
Cobh Ramblers-Kerry FC
21:45
23 Haziran
GIF Sundsvall-Trelleborgs FF
20:00

Beşiktaş'ta yetki sonrası gözler transferde

Beşiktaş olağanüstü kongrede Serdal Adalı'ya yetkiyi verdi ve bunun sonucunda gözler transfere çevrildi.

calendar 23 Haziran 2025 12:44
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta yetki sonrası gözler transferde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş Kulübünde gayrimenkul projeleri ve borsadaki halka açıklık oranına ilişkin maddeler başta olmak üzere birçok tasarının oylandığı olağanüstü genel kurul toplantısı tamamlandı.

Yaklaşık 3 bin 500 üyenin katıldığı toplantıda siyah-beyazlı kulübün taşınmazlarıyla ilgili projeler, BJK Plaza'nın kiralanması, borsadaki halka açıklık oranı, yeni gayrimenkul yatırımları ve kira sözleşmelerinin bulunduğu maddeler üyelerin oylarına sunuldu.

Fulya'daki akaryakıt istasyonu ve Aşçıoğlu İnşaat Taahhüt Turizm Ticaret AŞ ile ilgili projeler, oy çokluğuyla reddedildi.


Gündemdeki Dikilitaş projesi olmak üzere kulübün yeni gayrimenkullerini geliştirmek için yönetime yetki verilmesi, BJK Plaza'nın kiralanması ve borsadaki halka açıklık oranının değiştirilmesine yönelik maddeler oy çokluğuyla kabul edildi.

Siyah-beyazlı yönetim, büyük önem verdiği Dikilitaş projesi için onay alırken borçlar konusunda önünü daha rahat görme imkanı bulacak.

GÖZLER ARTIK TRANSFERDE

Bu gelişmelerin ardından da Beşiktaş'ta gözler yeniden transfere çevrildi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 4 Temmuz'da başlayacak yaz kampına kadar 3 transferi yetiştirmek istiyor.

İlk olarak forvet, sol kanat ve orta saha bölgelerine odaklanan siyah-beyazlılar, Masuaku'nun ayrılığının ardından sol bek için de arayışlarını sürdürüyor.

Beşiktaş'ta ilerleyen günlerin transferde hareketli geçmesi bekleniyor.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.