Beşiktaş'ta yeni transferler geliyor!

Beşiktaş, iki yeni transferine cumartesi günü kavuşuyor.
Siyah-beyazlıların anlaşma sağladığı David Jurasek ve Bright Osayi-Samuel, cumartesi İstanbul'a gelecek.
Jurasek'in saat 17.15'te, Osayi-Samuel ise 23.55'te İstanbul'da olması bekleniyor.
Beşiktaş, Jurasek'i Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna katacak. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile kontratı biten Osayi-Samuel ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Siyah-beyazlıların anlaşma sağladığı David Jurasek ve Bright Osayi-Samuel, cumartesi İstanbul'a gelecek.
Jurasek'in saat 17.15'te, Osayi-Samuel ise 23.55'te İstanbul'da olması bekleniyor.
Beşiktaş, Jurasek'i Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna katacak. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile kontratı biten Osayi-Samuel ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
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