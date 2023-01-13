Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Wout Weghorst'un gidişi sonrasında hücum hattını yeniden dizayn etmeyi planlıyor.



Tecrübeli teknik adam, Hollandalı'nın yerine ileri uçta Cenk Tosun'a şans verecek. 31 yaşındaki golcü, son dönemde yükselişe geçerken, sezon genelinde ise 16 maçta 7 gol ve 2 asiste ulaştı.



Öte yandan Cenk'in, sağ kanattan santrfora geçmesiyle birlikte burada kimin görev yapacağı da merak konusuydu.



İKİ ADAY VAR



İlk etapta sağ kanattaki tek forma için iki aday var! Sezon başında takıma katılan, ilk maçlarda etkili olsa da sonradan düşüşe geçen Jackson Muleka, idmanlardaki performansı ile parmak ısırtıyor. 16 karşılaşmaya 5 gol ve 1 asist sığdıran 23 yaşındaki futbolcu, şu anda ön plana çıkıyor. Güneş de Kongolu oyuncunun dinamizmine ve bitiriciliğine güveniyor. Diğer tarafta ise Nathan Redmond da formaya aday. Tecrübeli teknik adamın, şu an için ilk tercihinin Muleka olduğu belirtiliyor.





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