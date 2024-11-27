Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yeri dolmadı

Giovanni van Bronckhorst'un kasım ayında lig yarışına havlu atmasının ardından Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri yükselmeye başladı....
İstatistiklere bakıldığı zaman Sergen Yalçın'ı isteyenler bir hayli haklı. Yalçın, 2019'da Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna oturdu. 15 maçlık dönemde 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan deneyimli hoca, 2.13 puan ortalaması tuttur du. Şampiyonlukla tamamlanan 2020-2021 sezonunda ise 37 maçta 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde eden Sergen Yalçın, 2.08 puan ortalamasıyla sınıfı geçti. 2021-2022'de 14 maç görevde kalan deneyimli teknik adam, 1.50 puan ortalamasıyla veda etti.
Ardından geçici olarak göreve gelen Önder Karaveli, 18 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 1.83 puan ortalamasında kaldı. Valerien Ismael ile 2022 sezonunda 19 maça çıkan Kartal, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alıp 1.7 puan ortalamasıyla çöktü. Ardından ikinci Şenol Güneş dönemi başladı. Güneş, 41 maça çıktı; Avrupa'daki 3-2'lik Lugano hezimetinin ardından yollar ayrıldı. Burak Yılmaz ve Serdar Topraktepe sonrası Rıza Çalımbay 7 maç dayanabildi. Sonrasında Fernando Santos, 16 maçta 1.56 puan ortalamasında kaldı.
Topraktepe bir kez daha geldi ve koltuğu Gio'ya bıraktı. Hollandalı hoca, şu ana dek 19 maçta 10 galibi yet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 1.79'luk puan ortalamasında kaldı.
İstatistiklere bakıldığı zaman Sergen Yalçın'ı isteyenler bir hayli haklı. Yalçın, 2019'da Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna oturdu. 15 maçlık dönemde 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan deneyimli hoca, 2.13 puan ortalaması tuttur du. Şampiyonlukla tamamlanan 2020-2021 sezonunda ise 37 maçta 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde eden Sergen Yalçın, 2.08 puan ortalamasıyla sınıfı geçti. 2021-2022'de 14 maç görevde kalan deneyimli teknik adam, 1.50 puan ortalamasıyla veda etti.
Ardından geçici olarak göreve gelen Önder Karaveli, 18 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 1.83 puan ortalamasında kaldı. Valerien Ismael ile 2022 sezonunda 19 maça çıkan Kartal, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alıp 1.7 puan ortalamasıyla çöktü. Ardından ikinci Şenol Güneş dönemi başladı. Güneş, 41 maça çıktı; Avrupa'daki 3-2'lik Lugano hezimetinin ardından yollar ayrıldı. Burak Yılmaz ve Serdar Topraktepe sonrası Rıza Çalımbay 7 maç dayanabildi. Sonrasında Fernando Santos, 16 maçta 1.56 puan ortalamasında kaldı.
Topraktepe bir kez daha geldi ve koltuğu Gio'ya bıraktı. Hollandalı hoca, şu ana dek 19 maçta 10 galibi yet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 1.79'luk puan ortalamasında kaldı.