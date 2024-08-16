Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın gelişiyle gözden düşen Ernest Muçi için Aston Villa ve Crystal Palace, devrede. Yönetim en az 14 milyon avroluk teklif bekliyor.
TAARRUZ BAŞLAYACAK
Beşiktaş'ın geçen sezon devre arasında 10 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ernest Muçi'nin ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İngiltere'den talipleri bulunan Arnavut yıldızın transferi gerçekleşirse Beşiktaş hedefindeki isimler için taarruza geçecek. İngiltere Premier Lig'den Aston Villa uzun zamandır Muçi'yi istiyordu. Ancak oyuncunun Avrupa Şampiyonası'nda kendini gösterememiş olması üzerine İngiliz kulübünün teklifi beklenenin altında oldu. Crystal Palace devreye girince işler değişti.
TÜRKİYE'DEN DE TALİPLER VAR
Rafa Silva takviyesi sonrasında Ndour ile sözleşme imzalanırken, bu bölgede bir oyuncu ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Samet Aybaba'nın görüşme yaptığı genç oyuncunun kiralanma talebi kendisine iletildi. Eyüp, Bodrum ve Rizespor'un ilgi duyduğu oyuncu için Başakşehir de istekli Muçi ise yurt dışına gitmeye sıcak bakıyor.
RAFA SİLVA FAKTÖRÜ
Premier League ekiplerinin talip olduğu oyuncu için siyah beyazlı yönetim şimdiden ellerini ovuşturuyor. Ernest Muçi'nin satışı gerçekleşirse hem kadrodaki yabancı kontenjanı açılmış olacak, hem de yeni transferler için önemli bir kaynak elde dilecek. Siyah beyazlılar geçen sezon ciddi yatırım yapılan yıldız oyuncu için en az 14 milyon avro gelir bekliyor. Muçi'nin de Rafa Silva'dan formayı kapmasını mümkün görmediği için Beşiktaş'ta kalmaya sıcak bakmadığı öğrenildi.
GÖZDEN DÜŞTÜ
Beşiktaş formasıyla çıktığı 17 resmî maçta dört gol atan Ernest Muçi, Rafa Silva'nın gelişiyle birlikte gözden düşmüştü.
TAARRUZ BAŞLAYACAK
Beşiktaş'ın geçen sezon devre arasında 10 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ernest Muçi'nin ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İngiltere'den talipleri bulunan Arnavut yıldızın transferi gerçekleşirse Beşiktaş hedefindeki isimler için taarruza geçecek. İngiltere Premier Lig'den Aston Villa uzun zamandır Muçi'yi istiyordu. Ancak oyuncunun Avrupa Şampiyonası'nda kendini gösterememiş olması üzerine İngiliz kulübünün teklifi beklenenin altında oldu. Crystal Palace devreye girince işler değişti.
TÜRKİYE'DEN DE TALİPLER VAR
Rafa Silva takviyesi sonrasında Ndour ile sözleşme imzalanırken, bu bölgede bir oyuncu ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Samet Aybaba'nın görüşme yaptığı genç oyuncunun kiralanma talebi kendisine iletildi. Eyüp, Bodrum ve Rizespor'un ilgi duyduğu oyuncu için Başakşehir de istekli Muçi ise yurt dışına gitmeye sıcak bakıyor.
RAFA SİLVA FAKTÖRÜ
Premier League ekiplerinin talip olduğu oyuncu için siyah beyazlı yönetim şimdiden ellerini ovuşturuyor. Ernest Muçi'nin satışı gerçekleşirse hem kadrodaki yabancı kontenjanı açılmış olacak, hem de yeni transferler için önemli bir kaynak elde dilecek. Siyah beyazlılar geçen sezon ciddi yatırım yapılan yıldız oyuncu için en az 14 milyon avro gelir bekliyor. Muçi'nin de Rafa Silva'dan formayı kapmasını mümkün görmediği için Beşiktaş'ta kalmaya sıcak bakmadığı öğrenildi.
GÖZDEN DÜŞTÜ
Beşiktaş formasıyla çıktığı 17 resmî maçta dört gol atan Ernest Muçi, Rafa Silva'nın gelişiyle birlikte gözden düşmüştü.
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