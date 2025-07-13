Transfer döneminde hızlı transferler ile kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, kaleci mevkisine yatırım yapmak istiyor.
Africa Foot'un haberine göre, Madou Diakite Beşiktaş'ın radarına girdi.
Serdal Adalı yönetiminin gelecek sezon planlaması kapsamında oyuncuya sıcak baktığı iddia edildi.
Geçtiğimiz sezonu Finlandiya ligi ekiplerinden FC KTP'de kiralık geçiren oyuncunun bonservisi İtalya ekibi US Triestina'da.
Edinilen bilgilere göre Beşiktaş teknik heyeti ile antrenmanlara çıkan oyuncu Beşiktaş'ta denemelerde.
Haberde Diakite ile yapılacak anlaşmanın detayları da belirtildi. Beşiktaş, Malili kaleciyle 3 yıllık bir sözleşme imzalamayı planlıyor. Oyuncunun gelişimi içinse Beşiktaş'tan başka bir takıma 1 yıllık kiralanmasına sıcak bakılıyor.
Africa Foot'un haberine göre, Madou Diakite Beşiktaş'ın radarına girdi.
Serdal Adalı yönetiminin gelecek sezon planlaması kapsamında oyuncuya sıcak baktığı iddia edildi.
Geçtiğimiz sezonu Finlandiya ligi ekiplerinden FC KTP'de kiralık geçiren oyuncunun bonservisi İtalya ekibi US Triestina'da.
Edinilen bilgilere göre Beşiktaş teknik heyeti ile antrenmanlara çıkan oyuncu Beşiktaş'ta denemelerde.
Haberde Diakite ile yapılacak anlaşmanın detayları da belirtildi. Beşiktaş, Malili kaleciyle 3 yıllık bir sözleşme imzalamayı planlıyor. Oyuncunun gelişimi içinse Beşiktaş'tan başka bir takıma 1 yıllık kiralanmasına sıcak bakılıyor.