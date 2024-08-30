Beşiktaş'ta Immobile gollerine devam ediyor

Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği Ciro Immobile, Siyah-beyazlı formayla gollerine devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Immobile gollerine devam ediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ağustos 2024 00:38
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ciro Immobile, yeni takımında gollerini sürdürüyor.

Siyah-beyazlı takımla çıktığı 5 resmi maçta 6 kez fileleri havalandıran İtalyan oyuncu, Lugano karşısında 7. dakikada kaydettiği golle takımının UEFA Avrupa Ligi'ne yükselmesinde katkı sahibi oldu.

Gol atmayı başardığı her maçta 2'şer kez rakip fileleri havalandıran Immobile, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarının ardından Lugano karşılaşmasında da 2 gol sevinci yaşadı.

Tecrübeli golcü Samsunspor ve deplasmandaki Lugano müsabakasında gol atamamıştı.

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
EN ÇOK YORUMLANANLAR
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery