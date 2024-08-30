Beşiktaş'ta Immobile gollerine devam ediyor

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ciro Immobile, yeni takımında gollerini sürdürüyor.
Siyah-beyazlı takımla çıktığı 5 resmi maçta 6 kez fileleri havalandıran İtalyan oyuncu, Lugano karşısında 7. dakikada kaydettiği golle takımının UEFA Avrupa Ligi'ne yükselmesinde katkı sahibi oldu.
Gol atmayı başardığı her maçta 2'şer kez rakip fileleri havalandıran Immobile, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarının ardından Lugano karşılaşmasında da 2 gol sevinci yaşadı.
Tecrübeli golcü Samsunspor ve deplasmandaki Lugano müsabakasında gol atamamıştı.
Siyah-beyazlı takımla çıktığı 5 resmi maçta 6 kez fileleri havalandıran İtalyan oyuncu, Lugano karşısında 7. dakikada kaydettiği golle takımının UEFA Avrupa Ligi'ne yükselmesinde katkı sahibi oldu.
Gol atmayı başardığı her maçta 2'şer kez rakip fileleri havalandıran Immobile, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarının ardından Lugano karşılaşmasında da 2 gol sevinci yaşadı.
Tecrübeli golcü Samsunspor ve deplasmandaki Lugano müsabakasında gol atamamıştı.
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