07 Mayıs
Paris Saint-Germain-Arsenal
22:00
13 Mayıs
Brescia-Reggiana
16:00
13 Mayıs
Cittadella-Salernitana
16:00
07 Mayıs
Silkeborg-Broendby IF
19:30
08 Mayıs
Union-Palestino
01:00

Beşiktaş'ta Gedson kararı: 30 milyonu veren alır

Beşiktaş yönetimi, Gedson Fernandes için 30 milyondan aşağı gelecek teklifleri değerlendirmeyecek.

calendar 07 Mayıs 2025 09:54
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Gedson kararı: 30 milyonu veren alır
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
  • Yorum Yaz

Paylaş:

Kadıköy'deki derbide kaçırdığı penaltının hemen ardından attığı golle Beşiktaş'a zaferi getiren Gedson Fernandes, sezon sonunda transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya aday. Siyah-beyazlı yönetim, devre arasında Spartak Moskova'dan gelen 25 milyon Euro'luk teklifi reddetmişti. Ancak yeni sezonla birlikte şartlar değişiyor.

ARTIK KASAYA GİRECEK

Teklifin kabul edilmemesindeki en önemli sebeplerden biri, satıştan elde edilecek gelirin Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği kulübün kasasına giremeyecek olmasıydı. Ancak Başkan Serdal Adalı'nın sezon sonuna kadar bu yapıdan çıkılacağını açıklaması, transfer ihtimalini güçlendirdi.

YÜKSELEN DEĞER

Gedson Fernandes'in bonservisinin yüzde 50'si halen Benfica'nın elinde bulunuyor. Ancak Beşiktaş yönetimi, bu duruma rağmen kontrolü elinde tutuyor. Yükselen performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren Portekizli oyuncu için Bundesliga'dan da teklifler bekleniyor.

Siyah-beyazlılar ise bu ilgi karşısında net bir alt sınır belirledi: 30 milyon Euro. Bu rakamın altında hiçbir teklif değerlendirilmeyecek.

YILLIK 2.5 MİLYON ALIYOR

Transfer sürecinde sadece bonservis bedeli değil, Gedson Fernandes'in alacağı maaş da kritik rol oynayacak. Beşiktaş'ta yıllık 2,5 milyon Euro kazanan başarılı orta saha, bu rakamın altındaki maaş tekliflerini geri çevirmeye kararlı. Portekizli oyuncunun Beşiktaş ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.