Beşiktaş'ta Fatawu için gözler Italiano'da!

Beşiktaş, gündeme gelen Abdul Fatawu için teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kararını bekliyor.

calendar 09 Haziran 2026 09:27
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Instagram
Beşiktaş'ta Fatawu için gözler Italiano'da!
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Beşiktaş, kanat bölgesine transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

TFF'nin 10+4 yabancı kuralıyla ilgili "Memnuniyet duydum" açıklaması yapan Futbol Direktörü Önder Özen, Abdul Fatawu ismini buldu.

Leicester City'de forma giyen Fatawu, 2004 doğumlu ve gelecek vadeden bir yıldız... 22 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 44 maçta 9 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun onay vermesi halinde siyah-beyazlı yönetim, zaman kaybetmeden İngilizler ile temasa geçecek.

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