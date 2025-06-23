Beşiktaş, pes etmiyor: Jota Silva!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için girişimlerine devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen Jota Silva için kiralama teklifinde bulundu.
Ancak İngiliz ekibinin, Beşiktaş'ın yaptığı kiralama teklifini geri çevirdi.
BEŞİKTAŞ, YENİDEN TEKLİFTE BULUNACAK
Beşiktaş, Jota Silva için yeni ve iyileştirilmiş bir teklifle Nottingham Forest'a yeniden başvurmayı planlıyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Nottingham Forest ile 37 maça çıkan Jota, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.
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