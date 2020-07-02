Beşiktaş önce Tahkim'e sonra UEFA'ya gidecek

Beşiktaş Kulübü, 1986-87 sezonuyla ilgili olarak yeni bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Beşiktaş önce Tahkim'e sonra UEFA'ya gidecek
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02 Temmuz 2020 09:01
Beşiktaş Kulübü, 1986-87 sezonuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na yapptığı şampiyonluk başvurusunun reddedilmesinin ardından yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Mesut Bakkal, "Mesut Bir Adamın Hikâyesi" adlı kitabında 1986-87 sezonunda oynadıkları Beşiktaş maçında kendisinin ve Denizlisporlu futbolcuların teşvik primi aldığını, ayrıca sahaya doping içeren madde kullanarak çıktıklarını yazmış, siyah-beyazlılar da bunun üzerine TFF'ye başvurarak ilgili sezonda şampiyonluğun kendilerine verilmesi gerektiğini belirtmişti.

TFF, başvuruyu zaman aşımı sebebiyle reddederken yönetim, konuyu Tahkim'e taşıma kararı aldı. Siyah-beyazlılar, yine sonuç alamaması halinde UEFA ve AİHM seçeneklerini gündeme getirecek.



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