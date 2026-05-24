24 Mayıs
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
19:00
24 Mayıs
SSC Napoli-Udinese
19:00
24 Mayıs
Bolton Wanderers-Stockport County
15:00
24 Mayıs
St.Truiden-KV Mechelen
19:30
24 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
19:30
24 Mayıs
Club Brugge-Gent
19:30
24 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
13:15
24 Mayıs
Verona-Roma
21:45
24 Mayıs
Torino-Juventus
21:45
24 Mayıs
AC Milan-Cagliari
21:45
24 Mayıs
Lecce-Genoa
21:45
24 Mayıs
Cremonese-Como
21:45
24 Mayıs
Parma -Sassuolo
16:00
24 Mayıs
Brighton-M. United
18:00
24 Mayıs
Villarreal-Atletico Madrid
22:00
24 Mayıs
West Ham United-Leeds United
18:00
24 Mayıs
Tottenham-Everton
18:00
24 Mayıs
Sunderland-Chelsea
18:00
24 Mayıs
N. Forest-Bournemouth
18:00
24 Mayıs
M.City-Aston Villa
18:00
24 Mayıs
Liverpool-Brentford
18:00
24 Mayıs
Fulham-Newcastle
18:00
24 Mayıs
C.Palace-Arsenal
18:00
24 Mayıs
Burnley-Wolves
18:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Beşiktaş'ın transferde El Karouani ısrarı!

Beşiktaşlı yönetimi, Hollanda Ligi ekibi Utrecht'te harika bir sezon geçiren Souffian El Karouani'yi transfer listesinin en üst sırasına yazdı.

24 Mayıs 2026 11:03
Beşiktaş'tan Önder Özen'in futbol direktörlüğü görevine resmen getirilmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verildi.

Bir yandan takımın başına dünyaca ünlü bir teknik adamı getirmenin planlarını yapan siyah- beyazlı yönetim, diğer yandan eksik olan bölgelere takviye yapmak üzere dört bir koldan arayışlarını sürdürüyor.

Sol bek mevkisinde Rıdvan Yılmaz ve Yasin Özcan dışında bir alternatifi bulunmayan siyah beyazlılar bu bölgeye ekleme yapma kararı aldı.

Beşiktaş'ın sol bek için rotasını Souffian El Karouani'ye çevirdiği ve Faslı yıldızın transfer listesinin en üst sıralarına isminin yazıldığı ileri sürüldü.

Hollanda Ligi ekiplerinden Utrecht'te özellikle asistleri ile öne çıkan ve müthiş bir sezon geçiren 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin haziranda bitmesi Beşiktaş'ın iştahını kabartıyor.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

Siyah-beyazlı yönetimin oyuncuya 3 yıllık sözleşme karşılığında 9 milyon euro'luk bir maaş paketi önerdiği öğrenildi. 

ÇOK YÖNLÜ BİR YILDIZ

Piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen El Karouani, sol bek, sol kanat ve merkez orta saha mevkilerinde oynayabiliyor. Faslı oyuncu bu önemli vasfıyla birlikte çalıştığı teknik direktörlere taktiksel esneklik sağlıyor. Futbola NEC Nijmegen altyapısında başlayan yıldız futbolcu, burada Ferdi Kadıoğlu ve Anthony Musaba ile aynı dönemde forma giydi. 

TAM 18 ASİST YAPTI

Forma istikrarıyla dikkat çeken Faslı oyuncu, Hollanda ekibi Utrecht'te tam 49 karşılaşmada forma giydi. 4 kez ağları havalandıran Souffian El Karouani, asist özelliği ile beğeni topluyor. Yıldız futbolcu tam 18 gol pası vererek ne denli değerli bir futbolcu olduğunu gösterdi. 

KÖRFEZ EKİPLERİ TAKİPTE

Souffian El Karouani'nin transferi için Beşiktaş yönetiminin maddi anlamda güçlü rakipleri bulunuyor. West Ham United'ın yanı sıra Körfez ekiplerinin de radarındaki Faslı yıldıza Suudi Arabistan temsilcisi Al Qadsiah'ın son derece cazip bir maaş teklifi sunduğu ifade ediliyor. 25 yaşındaki futbolcunun kariyer planı transferde belirleyici olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
