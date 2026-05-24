Beşiktaş'ın transferde El Karouani ısrarı!

Beşiktaş'tan Önder Özen'in futbol direktörlüğü görevine resmen getirilmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verildi.
Bir yandan takımın başına dünyaca ünlü bir teknik adamı getirmenin planlarını yapan siyah- beyazlı yönetim, diğer yandan eksik olan bölgelere takviye yapmak üzere dört bir koldan arayışlarını sürdürüyor.
Sol bek mevkisinde Rıdvan Yılmaz ve Yasin Özcan dışında bir alternatifi bulunmayan siyah beyazlılar bu bölgeye ekleme yapma kararı aldı.
Beşiktaş'ın sol bek için rotasını Souffian El Karouani'ye çevirdiği ve Faslı yıldızın transfer listesinin en üst sıralarına isminin yazıldığı ileri sürüldü.
Hollanda Ligi ekiplerinden Utrecht'te özellikle asistleri ile öne çıkan ve müthiş bir sezon geçiren 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin haziranda bitmesi Beşiktaş'ın iştahını kabartıyor.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ
Siyah-beyazlı yönetimin oyuncuya 3 yıllık sözleşme karşılığında 9 milyon euro'luk bir maaş paketi önerdiği öğrenildi.
ÇOK YÖNLÜ BİR YILDIZ
Piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen El Karouani, sol bek, sol kanat ve merkez orta saha mevkilerinde oynayabiliyor. Faslı oyuncu bu önemli vasfıyla birlikte çalıştığı teknik direktörlere taktiksel esneklik sağlıyor. Futbola NEC Nijmegen altyapısında başlayan yıldız futbolcu, burada Ferdi Kadıoğlu ve Anthony Musaba ile aynı dönemde forma giydi.
TAM 18 ASİST YAPTI
Forma istikrarıyla dikkat çeken Faslı oyuncu, Hollanda ekibi Utrecht'te tam 49 karşılaşmada forma giydi. 4 kez ağları havalandıran Souffian El Karouani, asist özelliği ile beğeni topluyor. Yıldız futbolcu tam 18 gol pası vererek ne denli değerli bir futbolcu olduğunu gösterdi.
KÖRFEZ EKİPLERİ TAKİPTE
Souffian El Karouani'nin transferi için Beşiktaş yönetiminin maddi anlamda güçlü rakipleri bulunuyor. West Ham United'ın yanı sıra Körfez ekiplerinin de radarındaki Faslı yıldıza Suudi Arabistan temsilcisi Al Qadsiah'ın son derece cazip bir maaş teklifi sunduğu ifade ediliyor. 25 yaşındaki futbolcunun kariyer planı transferde belirleyici olacak.
Beşiktaş'ın transferde El Karouani ısrarı!
