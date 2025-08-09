10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-223'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-021'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-022'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-078'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Beşiktaş'ın sıradaki hedefi kanat!

Wilfred Ndidi ile orta saha rotasyonunu güçlendiren Beşiktaş, sıradaki transferini kanat mevkisine yapmak istiyor.

calendar 09 Ağustos 2025 14:41
Haber: Trtspor, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.

Siyah beyazlılar, şu ana kadar kadrosuna 4 takviye yaptı. Beşiktaş, David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökcü ve son olarak da Wilfred Ndidi'yi renklerine bağladı. 6 numara takviyesini de tamamlayan siyah beyazlıların sıradaki hedefi kanat transferi.

Yönetim, kadrosuna en az 2 kanat oyuncusu katmayı planlıyor. Siyah beyazlıların önceliği sol kanat. Beşiktaş, önümüzdeki hafta sol açık transferini noktalamayı hedefliyor.

Ardından takımdan yaşanacak ayrılıklarda göz önüne alınarak sağ kanat transferi için girişimler hız kazanacak. Siyah beyazlılar bu bölge içinde ilk temaslarını kurdu. İlerleyen günlerde Beşiktaş'ta kanat transferi konusunda somut adımların atılması bekleniyor.


 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
