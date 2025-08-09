Beşiktaş'ın sıradaki hedefi kanat!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.
Siyah beyazlılar, şu ana kadar kadrosuna 4 takviye yaptı. Beşiktaş, David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökcü ve son olarak da Wilfred Ndidi'yi renklerine bağladı. 6 numara takviyesini de tamamlayan siyah beyazlıların sıradaki hedefi kanat transferi.
Siyah beyazlılar, şu ana kadar kadrosuna 4 takviye yaptı. Beşiktaş, David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökcü ve son olarak da Wilfred Ndidi'yi renklerine bağladı. 6 numara takviyesini de tamamlayan siyah beyazlıların sıradaki hedefi kanat transferi.
Yönetim, kadrosuna en az 2 kanat oyuncusu katmayı planlıyor. Siyah beyazlıların önceliği sol kanat. Beşiktaş, önümüzdeki hafta sol açık transferini noktalamayı hedefliyor.
Ardından takımdan yaşanacak ayrılıklarda göz önüne alınarak sağ kanat transferi için girişimler hız kazanacak. Siyah beyazlılar bu bölge içinde ilk temaslarını kurdu. İlerleyen günlerde Beşiktaş'ta kanat transferi konusunda somut adımların atılması bekleniyor.