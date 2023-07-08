Beşiktaş'ın Sabitzer için rakibi Roma

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha hamlesi için görüşmelerini sürdürüyor.
SABITZER HAMLESİ
Alman basınından Sport24'ün haberine göre; Bayern Münih'in gelecek sezon için kadroda düşünmediği Avusturyalı orta saha Marcel Sabitzer için siyah-beyazlı ekip temaslarını sürdürüyor.
ROMA DA İSTİYOR
Haberde, Beşiktaş'ın dışında Roma'nın da oyuncu ile ilgilendiği belirtilirken Bayern Münih'in 29 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro istediğine yer verildi.
BAYERN'İN SATIŞ LİSTESİ
Ayrıca haberde Bayern Münih'in birçok isimler yollarını ayırmak istediği belirtildi.
Bayern'in satışa çıkardığı isimler şu şekilde;
Sadio Mane
Serge Gnabry
Leon Goretzka
Marcel Sabitzer
Ryan Gravenberch
Benjamin Pavard
Bouna Sarr
Alex Nübel
Yann Sommer
Malik Tillman
Noussair Mazraoui
Marcel Sabitzer, geçtiğimiz sezonun ilk dönemini Bayern Münih'te, ikinci dönemini Manchester United'ta geçirirken toplamda çıktığı 42 resmi maçta 4 gol 2 asist kaydetti.
SABITZER HAMLESİ
Alman basınından Sport24'ün haberine göre; Bayern Münih'in gelecek sezon için kadroda düşünmediği Avusturyalı orta saha Marcel Sabitzer için siyah-beyazlı ekip temaslarını sürdürüyor.
ROMA DA İSTİYOR
Haberde, Beşiktaş'ın dışında Roma'nın da oyuncu ile ilgilendiği belirtilirken Bayern Münih'in 29 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro istediğine yer verildi.
BAYERN'İN SATIŞ LİSTESİ
Ayrıca haberde Bayern Münih'in birçok isimler yollarını ayırmak istediği belirtildi.
Bayern'in satışa çıkardığı isimler şu şekilde;
Sadio Mane
Serge Gnabry
Leon Goretzka
Marcel Sabitzer
Ryan Gravenberch
Benjamin Pavard
Bouna Sarr
Alex Nübel
Yann Sommer
Malik Tillman
Noussair Mazraoui
Marcel Sabitzer, geçtiğimiz sezonun ilk dönemini Bayern Münih'te, ikinci dönemini Manchester United'ta geçirirken toplamda çıktığı 42 resmi maçta 4 gol 2 asist kaydetti.