Beşiktaş'ın Sabitzer için rakibi Roma

Beşiktaş, Bayern Münih'in satışa çıkardığı Marcel Sabitzer için Roma ile yarışa girdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Beşiktaş'ın Sabitzer için rakibi Roma
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Temmuz 2023 18:12
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha hamlesi için görüşmelerini sürdürüyor.

SABITZER HAMLESİ

Alman basınından Sport24'ün haberine göre; Bayern Münih'in gelecek sezon için kadroda düşünmediği Avusturyalı orta saha Marcel Sabitzer için siyah-beyazlı ekip temaslarını sürdürüyor.

ROMA DA İSTİYOR

Haberde, Beşiktaş'ın dışında Roma'nın da oyuncu ile ilgilendiği belirtilirken Bayern Münih'in 29 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro istediğine yer verildi.

BAYERN'İN SATIŞ LİSTESİ

Ayrıca haberde Bayern Münih'in birçok isimler yollarını ayırmak istediği belirtildi.

Bayern'in satışa çıkardığı isimler şu şekilde;

Sadio Mane
Serge Gnabry
Leon Goretzka
Marcel Sabitzer
Ryan Gravenberch
Benjamin Pavard
Bouna Sarr
Alex Nübel
Yann Sommer
Malik Tillman
Noussair Mazraoui

Marcel Sabitzer, geçtiğimiz sezonun ilk dönemini Bayern Münih'te, ikinci dönemini Manchester United'ta geçirirken toplamda çıktığı 42 resmi maçta 4 gol 2 asist kaydetti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery