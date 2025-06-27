Beşiktaş'ın Osayi Samuel ısrarı!

Beşiktaş, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Bright Osayi-Samuel'i kadrosuna katmak için ısrarını sürdürüyor.
YENİ TEKLİF 2 MİLYON EURO
Nijeryalı sağ bek için daha önce de girişimlerde bulunan siyah-beyazlılar, Osayi'nin 2.5 milyon Euro'luk maaş beklentisini yüksek bulmuştu. Beşiktaş, bu kez futbolcuya yıllık 2 milyon Euro'luk teklif sundu.Görüşmelerin olumlu ilerlemesiyle taraflar her an anlaşmaya varabilir.
27 yaşındaki savunmacı geçen sezon sarı-lacivertli formayla 39 maçta 2 asist yapmıştı.
YENİ TEKLİF 2 MİLYON EURO
Nijeryalı sağ bek için daha önce de girişimlerde bulunan siyah-beyazlılar, Osayi'nin 2.5 milyon Euro'luk maaş beklentisini yüksek bulmuştu. Beşiktaş, bu kez futbolcuya yıllık 2 milyon Euro'luk teklif sundu.Görüşmelerin olumlu ilerlemesiyle taraflar her an anlaşmaya varabilir.
27 yaşındaki savunmacı geçen sezon sarı-lacivertli formayla 39 maçta 2 asist yapmıştı.
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