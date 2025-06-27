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Beşiktaş'ın Osayi Samuel ısrarı!

Beşiktaş, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Bright Osayi-Samuel'i kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlılar, yeni teklifinde oyuncuya 2 milyon euro önerdi.

calendar 27 Haziran 2025 09:10 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2025 09:12
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın Osayi Samuel ısrarı!
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Beşiktaş, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Bright Osayi-Samuel'i kadrosuna katmak için ısrarını sürdürüyor.

YENİ TEKLİF 2 MİLYON EURO

Nijeryalı sağ bek için daha önce de girişimlerde bulunan siyah-beyazlılar, Osayi'nin 2.5 milyon Euro'luk maaş beklentisini yüksek bulmuştu. Beşiktaş, bu kez futbolcuya yıllık 2 milyon Euro'luk teklif sundu.Görüşmelerin olumlu ilerlemesiyle taraflar her an anlaşmaya varabilir.

27 yaşındaki savunmacı geçen sezon sarı-lacivertli formayla 39 maçta 2 asist yapmıştı.


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